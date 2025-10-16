Incautan material del Clan del Golfo en límites entre Caldas y Risaralda

Manizales

El secretario de Gobierno de Anserma, confirmó que en las últimas horas en la vía que de ese municipio conduce a Guática Risaralda se incautó material de intendencia que pertenecería al Clan del Golfo, grupo armado organizado que pretende establecer su dominio en Risaralda e ingresar a algunas zonas de Caldas

Edwin Ramírez, secretario de Gobierno de Anserma informó que en la vereda Alto El Tigre, de Guática, en la carretera que comunica con el municipio caldense de Anserma, soldados del Batallón Ayacucho llevaron a cabo un operativo donde hallaron una caleta en la que escondían varios elementos entre ellos

“En un patrullaje normal que ellos hacen en un puesto de control, pues se hace una incautación de un de un material de intendencia de esos grupos. Esa es la información que se tiene por el momento. Son uniformes, son uniformes, botas, básicamente es lo que se pudo incautar”, dijo Ramírez.

- 2 Cascos plástico - 4 Cascos - 4 pares de botas - 5 camuflados completos tipo patriota - 2 buzos tácticos - 6 equipos de campaña con parrilla - 5 chalecos multipropósitos - 1 pasamontañas - 1 gorra patriota - 3 riñoneras de equipo - 1 porta cantimplora

El Clan del golfo no tiene presencia en Caldas según las autoridades, sin embargo, sí hay preocupación por la cercanía de estos operativos y del material incautado