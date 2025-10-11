Nuevo ataque a la misión médica en Cauca: hospital de Caloto fue afectado por explosivos

Caloto, Cauca

En medio de un hostigamiento contra la Fuerza Pública en el municipio de Caloto, Cauca, un artefacto explosivo impactó el hospital local Niña María, causando graves afectaciones en la infraestructura del centro médico.

Los hechos se registraron en la madrugada del sábado, cuando sujetos armados, al parecer integrantes de las disidencias de las Farc, atacaron con ráfagas de fusil y explosivos la estación de policía de esta localidad.

Cuatro personas, entre personal médico y de seguridad, resultaron aturdidas por la onda expansiva.

La secretaria de Salud del Departamento del Cauca, Carolina Camargo, rechazó el ataque y pidió a los grupos armados que “de corazón, dejen por fuera de estas acciones a los hospitales y a los pacientes; se están pasando los límites y el personal de todo el departamento se encuentra preocupado por estas situaciones”.

La funcionaria además informó que para el próximo miércoles fue convocada una mesa extraordinaria de misión médica. “Convocaremos a todos los actores posibles y generaremos estrategias para garantizar la vida del personal médico y el respeto hacia todas las instalaciones hospitalarias”, señaló.

Por su parte, el gerente de la ESE Norte 2, Luis Banderas Fori, pidió una articulación entre el Gobierno municipal, departamental y nacional para construir un nuevo hospital lejos de las instalaciones de la Fuerza Pública.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia condenó el ataque contra la misión médica y reiteró a los grupos armados el llamado a respetar el Derecho Internacional Humanitario, a la misión médica y a la población civil.

Este es el tercer ataque contra la misión médica en menos de ocho días en el departamento del Cauca.