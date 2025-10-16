En Aquitania, Boyacá, hay preocupación por hechos de orden público de las últimas semanas

El incidente de la riña se habría presentado el fin de semana del 12 de octubre durante la celebración de las festividades en Aquitania, Boyacá.

Aquitania

Hace algunos días se presentó en el municipio de Aquitania una riña en la que tuvo que intervenir la Policía Nacional, pero dicha intervención habría terminado en un enfrentamiento entre la fuerza pública y la ciudadanía, lo que provocó que los uniformados tuvieran que hacer uso de un taser eléctrico para controlar la situación.

“La Policía Nacional atendió el llamado de la comunidad frente a una riña que se estaba presentando en el municipio, pero posteriormente se generó un altercado entre ciudadanos y los uniformados que se le salió un poco de control y se hizo necesario el uso del taser por parte de la Policía Nacional para reducir a una persona, lo que generó algún tipo de inconformismo por algunos habitantes frente a si hubo o no algún tipo de uso desmedido de la fuerza”, indicó Óscar Darío Hurtado Pérez, alcalde de Aquitania.

Debido a esta situación, este miércoles 15 de octubre se llevó a cabo en el Concejo Municipal un Consejo de Seguridad con las diferentes autoridades del municipio y del departamento con el fin de tomar las medidas necesarias para evitar que se sigan presentando este tipo de hechos.

“Se convocó a la comunidad a este Consejo de Seguridad ante estas inconformidades que había frente al presunto procedimiento realizado por la Policía en ese evento que tuvimos en el municipio, en el que se analizaron varias alternativas para adoptar medida que evite que se vuelva a presentar este tipo de situaciones. Nosotros no podemos definir si hubo o no uso indebido de la fuerza, pero se invitó a la comunidad y a los afectados a interponer las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes quienes serán las encargadas de definir esta situación”, señaló el mandatario.

Por otro lado, también se abordó el tema de la siniestralidad vial que se ha registrado en las últimas semanas y que ha dejado consecuencias fatales.

“Hemos solicitado el acompañamiento del Comando Departamental del Instituto de Tránsito de Boyacá (Itboy) para adelantar unas campañas de prevención de seguridad vial en el municipio. Vamos a tener previo a la intervención con comparendos, multas y demás campañas pedagógicas. Es un llamado que le hacemos a la comunidad para que tengan los vehículos con los documentos al día, el Soat al día, que se use el casco que es primordial en caso de accidentes, y repetimos, era una preocupación que teníamos por la cantidad de accidentes donde tuvimos víctimas fatales lastimosamente en los últimos días”, agregó Hurtado Pérez.

Por último, el mandatario de los aquitanenses afirmó que si en las próximas semanas las cifras de accidentalidad y riñas no disminuyen se tomarán otro tipo de medidas.

“También hemos convocamos al comercio y si las cifras no mejoran frente a las diferentes problemáticas que estamos teniendo, estaríamos analizando el tema de determinar varios días de ley seca, algunos fines de semana, con el fin de mitigar esta práctica, donde la conclusión que tuvimos fue que casi todas estas situaciones y casos se han venido presentando a causa del consumo de alcohol”, recalcó.