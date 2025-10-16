Consejo de Estado avanza en nulidad electoral de Tunja tras improcedencia de recurso del alcalde

El Consejo de Estado confirmó este martes la improcedencia del recurso interpuesto por el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, y ordenó remitir el expediente a la Sección Quinta, encargada de resolver el fondo del proceso de nulidad electoral. La decisión se da luego de que el abogado Marco Antonio Palma Luna, representante del Grupo de Asesorías y Representación Jurídico Legal de Colombia, señalara dilaciones injustificadas en el trámite por parte del demandado. Según Palma Luna, estas demoras habían impedido que la Sección Quinta pudiera dictar sentencia en segunda instancia, afectando la celeridad y la protección del debido proceso.

«...se estaban presentando unas dilaciones arbitrarias por parte del señor Mikhail Krasnov, quien presentaba memoriales en causa propia a pesar de que la normativa le prohíbe hacerlo. Esto generaba retrasos que podrían haber sido evitados si se hubiese respetado la norma y los términos judiciales establecidos...», explicó Palma Luna durante la entrevista. El abogado añadió que estas irregularidades motivaron la intervención del Consejo Superior de la Judicatura y de la Procuraduría para investigar posibles vulneraciones al debido proceso.

El abogado Palma Luna también detalló que, además del proceso en el Consejo de Estado, el alcalde Krasnov enfrenta sanciones disciplinarias. «...La Procuraduría Segunda Disciplinaria destituyó e inhabilitó al señor Mikhail Krasnov por 14 años por las inhabilidades que le impedían participar en las elecciones del 29 de octubre de 2023. Este fallo ya fue apelado, y hemos solicitado que se dicte la segunda instancia de manera célebre, dado el impacto que tiene en la administración de Tunja...», afirmó el jurista. Según Palma Luna, la ciudad no puede continuar con un alcalde que, además de estar inhabilitado, mostró dificultades para comprender el idioma español en audiencias judiciales, lo que pone en duda su capacidad para gobernar.

Con esta nueva resolución, el proceso de nulidad electoral queda en manos de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que deberá continuar con la etapa procesal y dictar sentencia en segunda instancia. «...Estamos a la espera de que se finiquiten estos entuertos jurídicos que, lamentablemente, están afectando a la administración y a los ciudadanos de Tunja. Esperamos que se cumpla de manera inmediata lo ordenado, para que la ciudad pueda recuperar normalidad en su gobierno...», concluyó el abogado Marco Antonio Palma Luna en Caracol Radio.