Cancillería responde a demanda por convenio de pasaportes con Portugal: “garantizamos la expedición”

Procuraduría adelanta una visita sorpresa en la Cancillería por el lío de los pasaportes

El contrato de pasaportes en Colombia sigue siendo noticia, esta vez por cuenta de una demanda de la Procuraduría al convenio con Portugal, por posibles irregularidades en la implementación del nuevo modelo.

La Cancillería respondió al anuncio de la Procuraduría, y aseguró que no han sido notificados de la demanda por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que funge como la autoridad competente que puede admitir o no el inicio de un proceso.

#POLÍTICA| La Cancillería se pronunció sobre la demanda de la Procuraduría al convenio con Portugal para la producción de pasaportes, y aseguró que garantizarán la expedición de los documentos.



A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que se trata del inicio de un proceso contencioso que no representa la nulidad de los convenios que están suscritos y en vigor entre el Fondo Rotatorio de la Cancillería con la Imprenta Nacional y la Casa de Moneda de Portugal.

De esta manera, aseguran que no existe ningún fallo que imposibilite la continuación del proceso de producción de los nuevos pasaportes por parte de la Cancillería.