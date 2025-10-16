Tunja

ASOBARES pide revivir el ‘sello seguro’ para controlar la noche en Tunja

Janeth López advierte que, aunque el 24/7 impulsó la economía nocturna, la falta del sello seguro ha aumentado los problemas de ruido, riñas y seguridad en la capital boyacense.

11.500 ocupantes se perderían con la reforma laboral: Asobares- Foto Colprensa

Felipe Carreño

La representante de ASOBARES en Tunja, Janeth López, aseguró que aunque el decreto que permite la operación 24/7 ha significado un avance para el sector nocturno, aún existen vacíos que afectan la seguridad y la convivencia. «...Durante muchos años veníamos solicitando la implementación de horarios extendidos, y con esta administración se logró, pero necesitamos recuperar el sello seguro, un mecanismo que garantizaba que los establecimientos cumplieran con campañas psicosociales y protocolos de seguridad...», explicó la dirigente gremial en entrevista con Caracol Radio.

López señaló que la suspensión del sello seguro ha hecho más visibles problemáticas como el ruido, las riñas y la violencia de género en zonas de entretenimiento nocturno. «...No todos los establecimientos cumplen la normatividad, y al no tener el sello, se pierde control y confianza. El sello seguro nos permitía trabajar articuladamente con la Policía, la Secretaría del Interior y la Secretaría de la Mujer, garantizando espacios más seguros tanto para usuarios como para comerciantes...», afirmó.

A pesar de los desafíos, la líder de ASOBARES destacó el impacto positivo de la medida 24/7 en la economía local, especialmente los fines de semana. «...Tunja es una ciudad universitaria, y esta extensión de horarios ha beneficiado tanto a quienes trabajan como a quienes disfrutan del ocio responsable. Sin embargo, insistimos en que el sello seguro debe volver, porque permite operar hasta las cinco de la mañana cumpliendo con la ley y promoviendo estrategias como el regreso seguro a casa con TaxiJab...», concluyó Janeth López.

