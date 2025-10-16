EN VIVO movilidad en Bogotá HOY 16 octubre: manifestaciones y Transmilenio

Hoy jueves 16 de octubre se han presentado diferentes afectaciones al servicio de Transmilenio y se han vandalizado estaciones del sistema público.

Debido a la alteración, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) hizo presencia en el lugar para evitar que se escalara la situación.

Hacia las 8:30 de la mañana, la situación en el Portal 20 de Julio se normalizó y las rutas troncales y zonales retoman su recorrido.

Tomas de entidades del gobierno nacional

Los integrantes del Congreso de Los Pueblos permanecen en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y sus alrededores, así como en la sede de la Unidad Para Las Victimas en el edificio San Cayetano.

El equipo de Diálogo de la Alcaldía de Bogotá acompaña y monitorea las instalaciones de estas sedes.

Siga en VIVO las manifestaciones y la movilidad en Bogotá HOY 16 de octubre

7:53 am: Encapuchados vandalizan la estación de Transmilenio Portal 20 de Julio y entran panfletos incitando el no pago del pasaje.