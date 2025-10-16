Area metropolitana de Pereira duró cuatro días sin homicidios desde que llegó el Bloque de Búsqueda

Luego de cuatro días sin homicidios en el área metropolitana de Pereira, desde que comenzó a funcionar el Bloque de Búsqueda, el cual se encuentra desplegado por toda la ciudad y entregando resultados en diferentes operativos, de nuevo un hecho de sangre ocurrió en la ciudad de Pereira.

Se trata del homicidio de Víctor Alfonso Giraldo Raigoza, de 35 años de edad, que fue asesinado en el barrio Miraflores de la ciudadela Cuba; según la información preliminar, unidades del cuadrante fueron alertadas mediante una llamada, en la cual se reportaron varias detonaciones, al parecer, producidas por arma de fuego. Al llegar al lugar, los uniformados hallaron a esta persona sin signos vitales.

El reporte lo entregó el coronel Diego Rodríguez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Pereira.

“Según la información preliminar, unidades del cuadrante fueron alertadas mediante una llamada al dispositivo PDA, reportando varias detonaciones, al parecer producidas por arma de fuego. Se trasladan al lugar los uniformados, hallando a una persona de sexo masculino, tendida en vía pública, sin signos vitales.”

El cuerpo de la víctima tenía cinco disparos con arma de fuego; de manera inmediata, el Bloque de Búsqueda desplegado en el área metropolitana reaccionó frente a lo sucedido, adelantando acciones de verificación y recolección de información, según el comandante operativo han obtenido indicios sobre el presunto responsable del hecho, los cuales serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para fortalecer el proceso investigativo.

Un cuerpo hallado en el río Cauca en La Virginia

Muerto en La Virginia (fotos: redes sociales) Ampliar

Otro hecho se presentó a la altura del puente Francisco Jaramillo Ochoa, en la entrada a La Virginia, allí un cuerpo apareció en el río Cauca y fue recuperado por los lancheros de la zona.

Este hombre fue identificado como Cristian Camilo Ballesteros de 23 años, quien pudo ser identificado por familiares debido a varios tatuajes que tenía ya que hacía parte de la barra los del sur de Cartago, municipio donde al parecer vivía.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte, sin embargo, de manera extraoficial se conoció que tenía disparos en su cuerpo. Este caso se convierte en el cuarto hecho violento que ocurre en el municipio de La Virginia.