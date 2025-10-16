Alcaldía de María La Baja promueve la prevención del cáncer de mama y fomenta hábitos saludables

Cartagena

Con una serie de actividades formativas y recreativas, la Alcaldía de María La Baja en Bolívar bajo el liderazgo de Ramiro González Mancilla, busca prevenir el cáncer de mama y fomentar los hábitos saludables en la comunidad.

Es por ello, que en el marco de la conmemoración del mes de Octubre Rosa, la secretaria de Salud municipal, Maribel Pacheco Orozco, realizó una jornada de actividad física en la plaza principal, al tiempo, que anunció una serie de actividades para este mes.

Se pudo establecer que la actividad fue articulada con funcionarios de Iderbol, y los asistentes disfrutaron de aeróbicos, promoviendo la participación activa de las mujeres.

En el desarrollo de la actividad, funcionarios de la Secretaría de Salud municipal, repartieron folletos informativos con indicaciones sobre cómo realizarse el auto examen de mama. El lema de la campaña es “Tócate para que no te toquen”.

Varias asistentes coincidieron en afirmar, que, si se tiene un diagnóstico a tiempo, se pueden salvar vidas, con detección temprana, fortaleciendo ante todo la sensibilización y conciencia comunitaria sobre la salud femenina y generando experiencias positivas y participativas.