Acuacar confirma que la calidad del agua se mantiene óptima pese a la contingencia en la ciudad

El agua potable que reciben los habitantes de Cartagena cumple de forma rigurosa con los estándares fisicoquímicos y microbiológicos exigidos por la normatividad sanitaria del país. Esta condición técnica asegura que el líquido es totalmente apto para el consumo humano directo desde los grifos de las viviendas, una garantía que se mantiene plenamente vigente a pesar de la contingencia operativa que afronta actualmente el sistema de acueducto de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El parte de tranquilidad emitido por las directivas responde a la presencia de un fenómeno natural de floración algal en la Ciénaga Juan Gómez Dolores, el ecosistema de agua cruda encargado de abastecer a la capital de Bolívar. Se trata de una condición biológica habitual y cíclica propia de esta época del año que no representa ninguna clase de amenaza o peligro para el bienestar y la salud de la comunidad.

Con el propósito de mitigar el impacto visual u organoléptico de este proceso natural, las plantas de tratamiento de El Bosque han intensificado sus jornadas de mantenimiento con operaciones de sedimentación y filtración mucho más robustas de lo habitual. De manera paralela, la compañía ejecuta muestreos permanentes en los puntos de postcloración del casco urbano y en el laboratorio técnico acreditado para verificar en tiempo real las variables de turbidez, color, olor, pH y cloro residual en el suministro.