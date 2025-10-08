Cali se prepara para las elecciones del Consejo Municipal de Juventudes de este 19 de octubre

El próximo 19 de octubre, los jóvenes caleños tendrán la oportunidad de ejercer su derecho al voto y participar en las elecciones del Consejo Municipal de Juventudes (CMJ), un espacio creado para promover la participación ciudadana y el liderazgo juvenil en los procesos de toma de decisiones locales.

El registrador municipal, Juan Carlos Dorado, aseguró que todo está dispuesto para el desarrollo de esta jornada electoral, que contará con el acompañamiento de las autoridades locales y organismos de control.

“Los jóvenes podrán votar en su lugar habitual de votación, y en el caso de los menores de edad, tendrán la posibilidad de elegir el punto donde deseen ejercer su derecho al voto”, explicó el funcionario.

Recomendaciones para los votantes

Desde la Registraduría se recomienda a los jóvenes consultar con anticipación su puesto de votación, llevar su documento de identidad vigente y participar de manera informada en la jornada.

El registrador Dorado reiteró que se ha trabajado de manera articulada con las autoridades municipales para garantizar una jornada segura, transparente y ordenada.

Un ejercicio de participación y liderazgo

Estas elecciones buscan fortalecer la voz y el protagonismo de la juventud en los espacios de decisión pública. Los jóvenes entre 14 y 28 años podrán elegir a sus representantes, quienes se encargarán de proponer, gestionar y promover iniciativas que contribuyan al desarrollo social, cultural y político de la ciudad.

Candidatos al Consejo Municaples de Juventudes. Ampliar

El Consejo Municipal de Juventudes se consolida como un mecanismo de diálogo permanente con las autoridades locales, permitiendo que las nuevas generaciones aporten a la construcción de políticas públicas que respondan a sus realidades y necesidades.