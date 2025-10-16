1.200 familias de San Basilio de Palenque recibieron alimentos en inicio de Caravana de la Igualdad

Cartagena

La calma de la mañana en San Basilio de Palenque, ese rincón histórico de Bolívar, donde la libertad tiene raíces profundas, se rompió con el sonido de los camiones que llegaron de madrugada. Traían 22 mil litros de leche y 15 mil kilos de papa, destinados a 1.200 familias de este corregimiento y de comunidades vecinas.

Era el inicio de una jornada que mezcló emoción, gratitud y dignidad. Bajo el sol caribeño, hombres, mujeres y niños esperaban en la Plaza de la Libertad, con el orgullo intacto de quienes saben que su historia es ejemplo de resistencia.

“Llegar con esta Caravana de la Igualdad a este pueblo, cuna de la libertad del pueblo negro de América, es muy significativo para el Gobierno del presidente Petro. Es un mensaje claro de respaldo y atención a comunidades que históricamente han sido excluidas. Sin comida no hay dignidad y sin dignidad no hay libertad”, dijo la ministra de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián Silva, mientras entregaba los primeros paquetes alimentarios.

Desde muy temprano, los representantes de 620 familias palenqueras recibieron, de manos de la persona ministra, una arroba de papa y 18 litros de leche. No era solo una ayuda, era una señal de reconocimiento.

“Para nosotros esta entrega es muy importante. La papa es un alimento que usamos en el sancocho, pero casi nunca la conseguimos; cuando aparece, está muy costosa”, contó Juan Manuel Márquez, joven gestor cultural y orgulloso sobrino del primer actor de cine afro del continente.

La jornada estuvo marcada por un mensaje de libertad diferente al de los libros de historia, libertad del hambre, esa que todavía oprime a millones de familias en Colombia.

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, se sumaron el Ministerio de Agricultura con la compra del excedente de papa de los campesinos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con la entrega de Bienestarina; el Ministerio de Salud, con brigadas médicas gratuitas; y el Departamento de Prosperidad Social, que acompañó a las comunidades durante toda la actividad.

“Esta entrega de alimentos es muy importante para mi familia. El programa Hambre Cero nos trae mensualmente provisiones alimentarias y necesitamos que el programa continúe” dijo Biana Erazo, una palenquera que vive de las fotos que le piden los turistas”.

Durante la Semana Mundial de la Alimentación, la Caravana de la Igualdad continuará su recorrido por trochas, montañas y zonas rurales de tres departamentos, llevando 154 toneladas de papa, 212 mil litros de leche y 10 mil paquetes de Bienestarina como parte del programa Hambre Cero.

En Bolívar, las entregas se extenderán hasta María La Baja, Arroyohondo y El Carmen de Bolívar; en La Guajira, llegarán a Maicao, Manaure y Uribia; y en Norte de Santander, a comunidades indígenas, personas en situación de calle y familias campesinas.

“Así no solo atendemos la necesidad inmediata de las familias, también fortalecemos a nuestros campesinos y aseguramos que sus cosechas lleguen a la mesa de quienes más lo necesitan”, explicó Florián Silva, al destacar que las entregas fueron posibles gracias a la compra de excedentes agrícolas por 14.600 millones de pesos que hizo el Ministerio de Agricultura a pequeños productores en todo el país.