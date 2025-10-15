Autoridades declaran alerta amarilla en Barrancabermeja por aumento del nivel del río Magdalena

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

La Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres de Santander declaró la alerta amarilla en todo el territorio distrital de Barrancabermeja, debido al aumento progresivo del nivel del Río Magdalena, que alcanzó los 3,68 metros, según el más reciente reporte oficial.

Las autoridades indicaron que esta medida busca prevenir emergencias y fortalecer la atención oportuna a las comunidades que habitan en zonas ribereñas, especialmente aquellas ubicadas cerca de la margen del río.

“Alertamos a todas las comunidades que viven a la orilla del Río Magdalena para que estén atentos a la evolución del nivel del río y en caso de cualquier situación, se comuniquen al teléfono de emergencia 324-380-8821, donde estaremos disponibles para atenderles”, Ramón Padilla funcionario de la Dirección de Gestión del Riesgo.

También hicieron un llamado a los grupos de socorro y entidades de respuesta a mantenerse en estado de vigilancia permanente ante cualquier eventualidad que pueda presentarse en las próximas horas.

Lea también: Hospital Universitario de Santander reporta estado de salud de niños heridos en el Sur de Bolívar

De acuerdo con el pronunciamiento, el nivel del río ha venido ascendiendo de manera paulatina, y aunque no se descarta un descenso en los próximos días, también podría presentarse un nuevo incremento que aumente los riesgos en las zonas vulnerables.

Las autoridades reiteraron la importancia de seguir las recomendaciones oficiales, evitar acercarse a las orillas y reportar de inmediato cualquier cambio o emergencia.