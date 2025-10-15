Usuarios de Nueva EPS en Bucaramanga realizarán plantón por fallas en atención y medicamentos

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

En Bucaramanga, usuarios de Nueva EPS llevarán a cabo un plantón hoy 15 de octubre desde las 6:00 a.m, por las deficiencias en la prestación de los servicios de salud. Aseguran que la atención médica, la entrega de medicamentos y las citas con especialistas presentan graves retrasos.

De acuerdo a líderes de la manifestación se reunirán en la sede administrativa de régimen subsidiado ubicada en Cabecera.

Pacientes crónicos sin tratamientos:

A su vez, Jaime Castro, vicepresidente de la Asociación de Usuarios Nueva EPS, señaló que muchos pacientes crónicos “se encuentran en vilo” debido a que no pueden acceder a los tratamientos que necesitan, y denunció que las deudas de la EPS con las IPS han afectado la continuidad de los servicios.

🔴 #HOY | Usuarios de Nueva EPS convocan un plantón a partir de las 6:00 a.m., "para reclamar ante el continuo incumplimiento por la no entrega oportuna de medicamentos, así como de los suministros e insumos hospitalarios y demoras en procedimientos médicos". pic.twitter.com/H2r3wHPjPL — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) October 15, 2025

Usuarios hacen un llamado al Gobierno Nacional:

“El gobierno nacional no le está prestando atención al derecho a la salud de los colombianos. Estamos abandonados y los recursos personales no alcanzan para cubrir los tratamientos”, expresó uno de los usuarios.

También mencionan los usuarios sobre la renuncia de Giovanni Rubiano a la Superintendencia Nacional de Salud, tras once meses en el cargo.

Voceros del sector advierten que la salida del funcionario podría generar mayor inestabilidad administrativa, justo en medio de la intervención que vive la entidad desde 2024.

“Entra y sale personal directivo, no hay solidez administrativa y eso se refleja en la atención a los usuarios”, afirmó Castro.

Los afectados piden al Gobierno Nacional garantizar el acceso oportuno a los servicios y el pago de las deudas a las instituciones prestadoras de salud.