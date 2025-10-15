Usuarios de Nueva EPS en Bucaramanga realizarán plantón por fallas en atención y medicamentos
Líderes de la manifestación señalan que muchos pacientes crónicos no pueden acceder a los tratamientos que necesitan por las deudas de la EPS con las IPS.
Jaime Castro, vicepresidente de la Asociación de Usuarios Nueva EPS
Bucaramanga
En Bucaramanga, usuarios de Nueva EPS llevarán a cabo un plantón hoy 15 de octubre desde las 6:00 a.m, por las deficiencias en la prestación de los servicios de salud. Aseguran que la atención médica, la entrega de medicamentos y las citas con especialistas presentan graves retrasos.
De acuerdo a líderes de la manifestación se reunirán en la sede administrativa de régimen subsidiado ubicada en Cabecera.
Pacientes crónicos sin tratamientos:
A su vez, Jaime Castro, vicepresidente de la Asociación de Usuarios Nueva EPS, señaló que muchos pacientes crónicos “se encuentran en vilo” debido a que no pueden acceder a los tratamientos que necesitan, y denunció que las deudas de la EPS con las IPS han afectado la continuidad de los servicios.
Usuarios hacen un llamado al Gobierno Nacional:
“El gobierno nacional no le está prestando atención al derecho a la salud de los colombianos. Estamos abandonados y los recursos personales no alcanzan para cubrir los tratamientos”, expresó uno de los usuarios.
También mencionan los usuarios sobre la renuncia de Giovanni Rubiano a la Superintendencia Nacional de Salud, tras once meses en el cargo.
Voceros del sector advierten que la salida del funcionario podría generar mayor inestabilidad administrativa, justo en medio de la intervención que vive la entidad desde 2024.
“Entra y sale personal directivo, no hay solidez administrativa y eso se refleja en la atención a los usuarios”, afirmó Castro.
Los afectados piden al Gobierno Nacional garantizar el acceso oportuno a los servicios y el pago de las deudas a las instituciones prestadoras de salud.