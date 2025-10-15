Policía promueve entornos seguros en Cartagena con “Cine Bajo las Estrellas”

Cartagena

Con el fin de generar espacios de sana diversión y de integración familiar, la Policía Nacional en Cartagena, a través del grupo de Diálogo y Mantenimiento del Orden, Policía de Infancia y Adolescencia y la Policía Comunitaria, realizaron el programa “Cine Bajo las Estrellas” en un sector vulnerable del barrio Viejo Porvenir.

Durante esta bonita labor, se proyectó una película educativa para los niños y la comunidad en general. Los participantes disfrutaron de cine totalmente gratis y en pantalla gigante, en el cual, no solamente participaron los niños, niñas y adolescentes sino también el núcleo familiar, acompañado de un refrigerio y recreación.

El material audiovisual que se proyectó está encaminado a fortalecer los principios y valores tales como; el respeto, la tolerancia, la sana convivencia. Asimismo, se sensibilizó a comunidad en cuanto a la prevención del abuso sexual, incentivando espacios de sano esparcimiento y diversión para todos los habitantes de este sector, implementando estrategias para que los niños ocupen su espacio en actividades productivas.

“Los vecinos de la calle Las Acacias, en el barrio Viejo Porvenir, se sorprendieron con la imponente presencia de la tanqueta de la Policía Nacional que, con sus 13 toneladas de peso, esta vez tenía la misión de llevar alegría a los hogares mediante una función de cine al aire libre”, indicó el señor brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La actividad contó con la participación de aproximadamente 100 personas del barrio, quienes escucharon de forma constante mensajes sobre el fortalecimiento familiar como núcleo fundamental de la sociedad, logrando así, promover espacios seguros en convivencia, garantizando de esta manera su sano crecimiento.