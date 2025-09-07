Estos son los estrenos que tendrá Netflix en septiembre: series, películas y eventos en vivo

En Colombia existen múltiples plataformas de streaming como Netflix, Disney+, Max, Prime Video, Crunchyroll, entre otras. Esto mediante diferentes tipos de suscripciones que permiten a los usuarios que las adquieren ver películas, series, eventos en vivo y documentales en cualquier lugar y en cualquier momento.

Debido al surgimiento de plataformas de ‘Video on demand’ que ofrecen las empresas de telecomunicaciones como Claro o Movistar, y las plataformas de contenido especializado como Crunchyroll (enfocadas al anime), son un factor clave para que las principales plataformas de streaming de contenido se preocupen por mantener sus catálogos actualizados.

Netflix, la plataforma distribuidora de contenido más grande del mundo, cuenta con más de 260 millones de suscriptores en 2025, y, está disponible en más de 190 países, y cuenta con películas y series en más de 50 idiomas.

Y esto no es gracias al azar, pues mensualmente, se encargan de añadir películas, documentales, nuevas temporadas de series y transmitir eventos en vivo. De tal forma, que prácticamente cada día ofrecen nuevo contenido para sus usuarios, y este mes de septiembre no será diferente.

¿Qué llegará a Netflix en septiembre?

Para este mes, Netflix anunció por medio de sus redes sociales que incluirán 11 nuevas series, 4 nuevas temporadas, 4 películas para niños, 6 películas y un nuevo evento en vivo.

Las series son las siguientes:

septiembre 3: Merlina: Temporada 2 Parte 2

Merlina: Temporada 2 Parte 2 septiembre 4: Cuenta atrás: Canelo vs. Crawford

Cuenta atrás: Canelo vs. Crawford septiembre 7: La nobleza de las flores.

La nobleza de las flores. septiembre 8: La venganza de Analia: Temporada 2.

La venganza de Analia: Temporada 2. septiembre 10: Las muertas.

Las muertas. septiembre 11: Tyler Perry’s Beauty in Black: Temporada 2.

Tyler Perry’s Beauty in Black: Temporada 2. septiembre 12: Las maldiciones.

Las maldiciones. septiembre 12: Tú y todo lo demás.

Tú y todo lo demás. septiembre 18: Black Rabbit.

Black Rabbit. septiembre 19: El hotel embrujado.

El hotel embrujado. septiembre 19: El refugio atómico.

El refugio atómico. septiembre 24: La huésped.

La huésped. septiembre 25: Incontrolables.

Incontrolables. septiembre 25: La casa Guinness.

La casa Guinness. septiembre 25: Alice in Borderland: Temporada 3.

Estos son los estrenos para niños:

septiembre 8: Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul.

Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul. septiembre 19: Sonic 3: La película.

Sonic 3: La película. septiembre 26: Horizontes Pokémon (Temporada 2): En busca de Laqua: Parte 4

Estas son las películas que se estrenarán:

septiembre 12: El otro París

El otro París septiembre 12: Ocean’s 8: Las estafadoras

Ocean’s 8: Las estafadoras septiembre 19: Y ella dijo quizás

Y ella dijo quizás septiembre 19: Múnich

Múnich septiembre 26: French Lover

French Lover septiembre 26: Rut y Booz

El evento en vivo que se transmitirá es el siguiente:

septiembre 13: Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Además de estos anuncios, para 2025 hay diferentes estrenos que el público espera con ansias, por ejemplo, la última temporada de la exitosa serie ‘Stranger Things’, que se espera para diciembre de 2025.

Para este último título, se anunció un método de publicación diferente, pues esta vez, se presentará por medio de 3 volúmenes. El primero será emitido el 26 de diciembre, el segundo, el 25 de diciembre, y, el tercero y último con el que se dará fin a la serie, se encontrará disponible el 31 de diciembre de 2025

