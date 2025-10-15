Segunda temporada de lluvias en Colombia deja 173 municipios afectados y más de 500 emergencias / japatino

La Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, informó a través de su más reciente reporte, que la segunda temporada de lluvias que inició en el mes de septiembre, y se prevee que finalice en diciembre, ya deja 173 municipios, afectados en 26 departamentos y además se han presentado 508 emergencias en todo el país.

Antioquia es el departamento con el mayor número de emergencias, con un total de 132, y Cundinamarca con 46.

“Tenemos cuatro avenidas torrenciales, 385 caídas de árbol, cinco crecientes súbitas, dos granizadas, 61 inundaciones, 10 remociones en masa, dos tormentas eléctricas y 39 vendávales”, informó el capitán Edgar Hernán Molina Macías, subdirector estratégico y de coordinación bomberil de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.

Mientras tanto, el IDEAM advirtió que actualmente, 133 municipios se encuentran en alerta roja por deslizamientos de tierra, destacándose los departamentos de Antioquia, Chocó y Norte de Santander.

Los mayores acumulados de precipitación se han registrado en sectores de las regiones Caribe, Pacífica, Andina y Amazonia, y las lluvias más fuertes y persistentes con tormentas eléctricas aisladas, se han concentrado sobre aguas marítimas y costeras del litoral Caribe y la cuenca del Pacífico colombiano.