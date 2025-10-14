IDEAM Pronóstico del tiempo para la semana del martes 14 al viernes 17 de octubre de 2025

En más reciente pronóstico del IDEAM indica que las lluvias serán persistentes y de variada intensidad en la región Pacífica; las regiones Caribe (particularmente en el centro y sur) y Andina (centro y norte) tendrán lluvias moderadas y dispersas, mientras que en las regiones Orinoquia y Amazonia se prevé precipitaciones especialmente para los días miércoles y jueves.

En la capital del país, durante la semana, se prevén días entre parcial y mayormente nublados, con lluvias ocasionales y algunas descargas eléctricas puntuales, especialmente en horas de las tardes. La temperatura oscilará entre los 10°C y los 20°C.

Martes 14 de octubre:

Finalizando el día se esperan lluvias de variada intensidad y tormentas eléctricas ocasionales, en sectores de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Bolívar, Magdalena, Cesar, Antioquia, Santander, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Boyacá, y Caquetá. Lluvias ocasionales esperan en: Córdoba, Sucre, Atlántico, Norte de Santander, Quindío, Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Vaupés, Putumayo y Amazonas. Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, son probables algunos chubascos, con cielo parcialmente nublado.

Miércoles 15 de octubre:

Continúa alta la probabilidad de ocurrencia de lluvias en las regiones Pacífica, Caribe y Andina, mientras que en la Orinoquia y Amazonia se incrementa. Las precipitaciones asociadas con descargas eléctricas se prevén en algunos sectores de los departamentos de: Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Atlántico, Magdalena, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Caldas, Risaralda, Tolima, Meta, Vichada, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Caquetá. Mientras que se esperan algunas lluvias ocasionales en Sucre, Bolívar, Cesar, Quindío, Cundinamarca, Huila, Arauca, Guaviare, Guainía, Caquetá y Putumayo. Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el tiempo estará mayormente seco, salvo por algunos chubascos ocasionales al sur de la zona marítima.

Jueves 16 de octubre:

Se pronóstica que, aunque pueden disminuir un poco en intensidad, persistirán las lluvias en amplios sectores del territorio nacional. Habrá precipitaciones, con descargas eléctricas esporádicas, en sectores de las regiones Pacífica, norte de la Andina, sur de la Caribe y al sur de la Amazonia. Las lluvias son altamente probables en sectores de los departamentos de Chocó, Valle del cauca, Cauca, Nariño, Magdalena, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Caldas, Quindío, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caquetá, Putumayo y Vaupés. Precipitaciones de menor intensidad se esperan en Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Huila, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare y Amazonas. Hacia el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostican lluvias ocasionales con cielo parcial a mayormente nublado.

Viernes 17 de octubre:

Se espera y pronostica una disminución en la intensidad de las lluvias para las regiones Pacífica, Caribe y Andina, mientras que para las regiones Orinoquia y Amazonia se prevé una disminución significativa en la ocurrencia de las lluvias. Por otro lado, las lluvias más intensas se esperan en Córdoba, Cesar, Magdalena, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Cundinamarca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, y Caquetá. Lluvias ocasionales, de menor intensidad, son probables en Sucre, Bolívar, Atlántico, Tolima, Boyacá, Vichada, Meta, Huila, Vichada, Vaupés y Putumayo. San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé un aumento en la nubosidad, acompañado de lluvias y tormentas eléctricas ocasionales.