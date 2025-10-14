Cierre de puente en Zutatenza por fuertes lluvias

El puente que conecta el municipio de Zutatenza con Tenza sufrió graves daños debido a las intensas lluvias, provocando hundimientos y la pérdida de muros de contención, lo que obligó a cerrar el paso vehicular por la vía afectada. Según el alcalde Rodrigo Hernán Carrillo, «...el flujo vehicular se tuvo que detener porque el sector se volvió peligroso para las personas y los camiones que transitan por ahí...».

El mandatario destacó la importancia estratégica de esta vía para la región, ya que gran parte de la carga que se produce en Tenza utiliza este corredor hacia otros municipios. Carrillo explicó que la única alternativa disponible es la vía por Garagoá, lo que implica incrementos en costos de transporte y afecta el turismo local: «...Todo se incrementa económicamente y estamos gestionando apoyo con la Secretaría de Infraestructura para encontrar soluciones urgentes, incluso evaluando la posibilidad de un puente militar temporal...».

Además de los daños en el puente, el alcalde señaló que Zutatenza ha sufrido 22 pérdidas de banca en varias veredas debido al invierno intenso y al tipo de terreno con arcillas expansivas. «...En esta región, las arcillas se expanden con la lluvia y se contraen con el sol, generando vacíos que afectan viviendas e infraestructuras...», precisó Carrillo, quien aseguró que esperan la visita de la Gobernación de Boyacá para definir la inversión necesaria y rehabilitar la vía lo más pronto posible.