Productores agrícolas bloquean el ingreso a la Plaza de Mercado de Tunja

Con camiones y vehículos los productores agrícolas y comerciantes bloquean el ingreso a la Plaza de Mercado del Sur en Tunja / Foto: Suministrada.

Tunja

Productores de cebolla y papa adelantan, desde las 2:00 de la mañana de este miércoles 15 de octubre, un paro indefinido en la Plaza de Mercado del Sur de Tunja, en protesta a los incumplimientos al decreto 1044 de 2023, emitido en la administración del alcalde Alejandro Fúneme González.

Hay que señalar que este decreto establece medidas de orden público alrededor de las plazas de Mercado y el Parque Agroalimentario, para la fase I de la ciudad, según la Alcaldía Mayor de Tunja y que de acuerdo con los productores hasta el momento no se ha cumplido.

“Principalmente es el decreto 1044 el que nos tiene azotados como comerciantes aquí por el tema de que se extendió el comercio. Cuando hicieron el Parque Agroalimentario no tuvieron las precauciones de qué era la necesidad de los comerciantes. Si no hicieron un elefante blanco, ¿entonces qué pasa?, eso extendió el comercio a las afueras de la plaza de mercado, entonces los comerciantes de adentro de la plaza nos vimos afectados porque ahora el comercio es afuera de la plaza, no adentro”, afirmó Camilo Buitrago, productor de cebolla y vocero de los comerciantes.

La exigencia que hacen productores agrícolas y comerciantes de la Plaza de Mercado del Sur es que el alcalde de la capital boyacense aplique este decreto y prohíba la venta alrededor de este centro de abasto.

“El alcalde Alejandro Fúneme expidió un decreto donde prohíbe la venta y comercialización de productos agropecuarios aproximadamente a tres cuadras a la redonda de las plazas de mercado, pero la actual administración municipal, en cabeza del alcalde Mikhail Krasnov, no ha hecho cumplir este decreto. Vienen y sellan la bodega por uno o dos o tres días y vuelven y la abren y nos siguen perjudicando. Nosotros no tenemos las garantías como comerciantes para seguir trabajando y produciendo los productos agropecuarios, puesto que todo el comercio se fue para la parte externa de la plaza y nosotros adentro ya no estamos vendiendo igual, por eso le exigimos al alcalde que haga cumplir este decreto”, indicó Buitrago.

Por otro lado, aseguran que el Parque Agroalimentario está en total abandono y es por esto que le exigen a la Gobernación de Boyacá inversión a este centro de abasto.

“El Parque Agroalimentario fue construido para papa y cebolla, pero resulta que nosotros hemos estado por décadas en el sector de la cebolla y no nos hemos movido porque no tenemos las garantías en este lugar, ya que las instalaciones no son adecuadas para almacenar productos. Estamos hablando que hicieron unas bodegas de mayoristas para encarrar bultos de cebolla, bultos de papa en un espacio de 2x2 de 2x3 metros cuadrados y ahí no cabe nada, no hay ventilación, no tienen garantías sanitarias, hay alcantarillas tapadas y rejillas rotas, entre otros”, aseveró el vocero.

De acuerdo con los productores y comerciantes, solamente levantarán el paro cuando el alcalde de Tunja Mikhail Krasnov y el gobernador de Boyacá Carlos Amaya se hagan presentes y les brinden soluciones claras.