Estados Unidos considera realizar ataques por tierra contra cárteles del narcotráfico de Venezuela

“Veremos qué pasa”: Trump al ser consultado sobre la posibilidad de un ataque contra Venezuela. Foto: EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que considera realizar ataques por tierra contra cárteles del narcotráfico en Venezuela, luego de una serie de mortíferos golpes en aguas internacionales cercanas a la costa del país sudamericano contra supuestas lanchas del narcotráfico.

Se registran al menos cinco ataques contra pequeñas embarcaciones de presuntos “narcoterroristas” con un saldo de 27 muertos. Trump dice que por cada barco “noqueado”, salvan la vida de 25 mil estadounidenses.

“Ciertamente estamos pensando ahora en la tierra, porque ya tenemos bien bajo control el mar”, declaró Trump en la Casa Blanca.

El despliegue militar estadounidense comenzó en agosto pocos días después de que la justicia estadounidense aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Según Washington, Maduro encabeza una presunta organización ilegal dedicada al narcotráfico conocida como el ‘Cártel de los Soles’.

El mandatario venezolano, por su parte, niega los señalamientos y afirma que son una excusa para justificar una incursión en Venezuela, que enfrenta la “amenaza militar más letal y extravagante de la historia”.

Trump no desmiente autorización a la CIA para “remover” a Maduro

Trump evitó confirmar si había autorizado secretamente a la CIA a cumplir misiones encubiertas en Venezuela en contra del gobierno de Maduro, como reveló un reporte del New York Times este miércoles.

Se le interrogó si había autorizado a la CIA a “remover” a Maduro. Trump respondió: “Es ridículo hacerme esa pregunta. No es en verdad una pregunta ridícula, pero ¿no sería ridículo que yo la responda?”. No obstante, afirmó que su homólogo venezolano está “sintiendo la presión”.

#MUNDO | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que analiza realizar ataques por tierra a cárteles de Venezuela, luego de una serie de golpes en aguas internacionales, cerca de la costa venezolana, contra supuestas lanchas del narcotráfico. Según el mandatario, cada… pic.twitter.com/YlADoXKViF — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 15, 2025

Venezuela ordena ejercicios militares

En paralelo, Nicolás Maduro, ordenó ejercicios militares en la frontera con Colombia y en los dos barrios populares más grandes del país en Caracas: Catia y Petare. Todo esto para “defender” a Venezuela.

A su vez, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, señaló que los ataques de EE. UU. tienen como objetivo robarle a Venezuela “sus inmensos recursos naturales” y que los ejercicios de movilización corresponden a una “ofensiva permanente” frente al “asedio” y la “agresión” del país norteamericano.

El martes también se realizaron ejercicios “en toda la fachada caribeña atlántica de Venezuela” y se prevé otras actividades militares en los estados Táchira, Apure y Amazonas, en la porosa frontera con Colombia.

“Hay que incrementar todas las tareas en los días que están transcurriendo y por venir, todas las tareas de preparación integral para la defensa, cada vez mayor despliegue y máxima preparación”, concluyó Maduro, rodeado por miembros del alto mando militar.