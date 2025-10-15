Les dio histeria ante la popularidad del gobierno: Petro sobre golpe del CNE contra Colombia Humana

No paran los disgustos por la decisión del Consejo Nacional Electoral sobre la negación del registro del logo del Pacto Histórico, luego de que fuera derrotada una ponencia presentada por la magistrada Fabiola Márquez, que pedía otorgar el uso del símbolo.

El alto mandatario aseguró que el CNE siempre le ha puesto problemas al partido al que entre, así como con Colombia Humana que no le dieron personería jurídica sino hasta el año 2022, y ahora la sacan de la fusión del Pacto Histórico.

“El Consejo Nacional Electoral, otra vez, le niega al presidente el derecho de ser miembro y fundar un partido político”, puntualizó.

Al mismo tiempo, señaló que como las encuestas apuntan a una popularidad del gobierno, esto “les dio histeria”.

¿Qué pidió el presidente al Pacto?

Ante el disgusto por la decisión del CNE, el mandatario le pidió a los militantes del Pacto Histórico que eleven la petición ante organismos internacionales sobre la negación del uso del símbolo, y también, destapen una presunta violación de los derechos constitucionales del presidente.

“Me violan mis principales derechos constitucionales y convencionales y le pido a todas los compañeros y compañeras de mi partido, actuar ante los organismos internacionales contundentemente”, dijo.

Además, reiteró en que si no dejan poner logos del Pacto Histórico en el tarjetón de la consulta, que la ley sea para todos.

“Si no dejan poner logos que no se ponga ninguno”.