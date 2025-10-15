MinAmbiente busca que parte de la Amazonía sea Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables

Cartagena

Durante la apertura del II Congreso de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) - Estrategias Energéticas para Colombia, que se lleva a cabo en Cartagena, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, hizo un llamado a acelerar las decisiones globales y nacionales frente a la crisis climática, destacando los avances de Colombia en la transición energética y económica hacia un modelo más sostenible y resiliente.

“Sí es posible imaginar otro futuro más allá del extractivismo, más allá de los hidrocarburos, uno en donde las nuevas economías y también las nuevas relaciones sociales nos permitan sanar esas heridas que el extractivismo ha dejado durante décadas; nos permita entonces avanzar hacia la justicia climática”, aseguró Vélez Torres.

Entre tanto, la ministra advirtió que la Amazonía está llegando al punto de no retorno y que las decisiones para evitarlo deben acelerarse: “El pulmón del mundo, la más importante selva tropical que tiene este planeta, hoy por hoy se está perdiendo por incendios, expansión de fronteras extractivas y variaciones climáticas. Todo eso termina generando una serie de impactos que son acumulativos sobre el ecosistema y que llevan a la región amazónica también, así como a todo el planeta a un punto de no retorno”.

Al respecto, Vélez destacó que el Ministerio de Ambiente publicó recientemente una propuesta de resolución que busca declarar el Bioma Amazónico como Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables, una medida histórica para proteger la selva. Además, subrayó que este proyecto refleja el compromiso del Gobierno Nacional con una transición justa, basada no solo en una convicción política, sino en procesos concretos de planificación e implementación de políticas públicas orientadas a acelerar los cambios que son necesarios.

En su intervención, la ministra también resaltó que la transición energética en Colombia no se limita al sector minero-energético, sino que involucra un cambio estructural en la economía nacional.

“Por primera vez, las divisas del turismo han logrado reemplazar las divisas que obteníamos por el carbón”, afirmó. El turismo ha crecido casi un 50% respecto a los niveles previos a la pandemia del COVID, reflejando el impacto positivo de la marca ‘Colombia, el país de la belleza’, que posiciona al país como un destino de naturaleza y sostenibilidad.

Además, la ministra señaló que las exportaciones agropecuarias aumentaron en un 50% respecto al año anterior, según cifras recientes del Dane. Este crecimiento es una señal de que la producción agrícola y su industrialización están impulsando una transición económica nacional, basada en la riqueza natural y cultural del país.

Por otro lado, Vélez Torres se refirió a los avances en energías renovables, señalando que Colombia ya comenzó a incorporar las transferencias derivadas de proyectos de generación de energías limpias en regiones con alto potencial solar y eólico.

“Así como en algún momento la exportación del petróleo o del carbón impactó la economía local de los lugares donde procedían estas mercancías, hoy las energías limpias deben seguir dispersándose a los territorios e impulsar el desarrollo local con seguridad económica y sostenibilidad”, dijo.