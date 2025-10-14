Consulta presidencial del 26 de octubre no tendrá logos del Pacto Histórico: CNE negó su uso

Colombia

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral negó que en la consulta presidencial del próximo 26 de octubre de la izquierda se pueda utilizar el logo del Pacto Histórico, debido a que este aún no existe como partido político, debido a que la fusión que se aprobó aún no entra en vigencia.

Con una votación de 7 contra 2, el tribunal electoral decidió que ni en los tarjetones, ni en ningún espacio promovido por la Registraduría pueda estar este logo. En su lugar deberán aparecer los logos de los tres partidos que terminaron avalando a los candidatos Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho: el Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista.

Son estas tres colectividades, precisamente, las que recibieron autorización del CNE para hacer oficial la fusión que le dé vida jurídica al Pacto como partido único. Sin embargo, la fusión está condicionada a que se resuelvan primero las investigaciones y procesos que cada partido tiene en la actualidad.

El Consejo Nacional Electoral tendrá que votar ahora si el logo del Pacto Histórico tampoco podrá estar en el tarjetón para Congreso, consulta que también se realizará el 26 de octubre para definir el orden de las listas a Senado y Cámara.

Además, el tribunal electoral tiene previsto votar en la sesión de este miércoles 15 de octubre la ponencia que pide rechazar los recursos interpuestos por la Colombia Humana y por Progresistas, con los que intentaban reversar la decisión del CNE de excluirlos de esta fusión. La ponencia, sin embargo, se ratifica en que no cumplirían con los requisitos.