CNE ratifica que fusión del Pacto Histórico deja por fuera a Colombia Humana y Progresistas

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral aprobó la ponencia presentada por el magistrado Altus Baquero con la que se niegan los recursos que habían presentado los representantes legales de la Colombia Humana y de Progresistas, intentando revertir la exclusión del proceso de unificación del Pacto Histórico.

Con 7 votos contra 2, la Sala Plena del tribunal electoral terminó ratificando que estas dos colectividades no cumplen con los requisitos para hacer parte de esta fusión, por lo cual quienes están autorizados siguen siendo la Unión Patriótica, el Polo Democrático y el Partido Comunista.

En este documento se recuerda también que dicha fusión aún no entra en vigencia, debido a que está condicionada a que se resuelvan primero unos procesos internos de estas colectividades.

Esto quiere decir que el Pacto Histórico aún no existe oficialmente como partido único. Es por eso que la consulta del 26 de octubre ha tenido una serie de discusiones jurídicas alrededor, las cuales seguirán presentándose hasta tanto no se haga oficial la unificación del Pacto como partido único.