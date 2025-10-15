Israel continúa atacando y asesinando palestinos en la Franja de Gaza

A pesar del acuerdo del pasado viernes, la Defensa Civil de Gaza dio a conocer que las fuerzas israelíes mataron a ocho palestinos, incidente en el que el Ejército israelí afirmó que se trataba de gazatíes que habían traspasado la “línea amarilla” del acuerdo de alto el fuego.

Asimismo, el hospital Bautista de Gaza al recibir los cuerpos confirmó que un dron israelí mató a dos palestinos en el barrio de Shujaiya, al este de la ciudad de Gaza. De acuerdo con fuentes locales, el ataque ocurrió durante más de 30 minutos y el punto que bombardeó fue la calle Hassanein, el cual fue designado como zona roja o militarizada por el Ejército a la que no pueden acercarse los palestinos.

Según Sanidad, el atentado trasncurrió mientras que intentaban desplazarse a sus casas para revisar el estado en el que se encontraban, teniendo en cuenta que habían sido desplazados de allí por los ataques de Israel para tomar la ciudad de Gaza.

Por su parte Israel se protege diciendo que estos gazatíes violaron la denominada ´línea amarilla´ acordada en el nuevo plan de alto el fuego entre Israel y Hamás, que marca el punto al que se han retirado las tropas israelíes dentro de Gaza.

Además, aseguraron la entrega de otros 45 cadaveres de palestinos al Hospital Naser de Jan Yunis, lo cual eleva el número de entregados a 90 personas. Médicos forenses siguen tratando de identificar los cuerpos.

Los cuerpos entregados presentarón signos de abuso, torturas o mutilaciones y algunos marcas de las ruedas de oruga de los tanques, como si hubieran sido atropellados.

Por otro lado, el comando central de Estados Unidos, encabezado por Brad Cooper, pidió encarecidamente a Hamás suspender de inmediato la violencia y los disparos contra civiles palestinos inocentes en Gaza, tanto en las zonas controladas por Hamás como en las protegidas por las Fuerzas de Defensa de Israel tras la Línea Amarilla. Lo anterior luego de la publicación de un video.

“Esta es una oportunidad histórica para la paz. Hamás debe aprovecharla desistiendo por completo, adhiriendo estrictamente al plan de paz de 20 puntos del presidente Trump y desarmándose sin demora”, detalló Brad Cooper.

También se espera que Israel abra todos los accesos a la Franja de Gaza para permitir la entrada de ayuda humanitaria, tras la orden que dio el jefe de las operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher.