En Pasto incorporan la Vacuna hexavalente acelular

Pasto-Nariño

Desde el pasado mes de septiembre de 2025, la Secretaría de Salud en Pasto incorporó la vacuna hexavalente acelular, al Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI, con el propósito de fortalecer la protección de los recién nacidos con peso inferior a 1.500 gramos, quienes presentan mayor vulnerabilidad frente a enfermedades infecciosas graves.

“Esta vacuna combina en una sola aplicación la protección contra seis enfermedades prevenibles por vacunación: difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B, poliomielitis y enfermedades invasoras causadas por Haemophilus Influenza tipo B, tales como meningitis y neumonía”, explicó la enfermera del área de Salud Infantil de la Secretaría de Salud, Daniela Murillo.

Según la información entregada desde la Secretaria de Salud municipal, el esquema de vacunación contempla tres dosis administradas a los 2, 4 y 6 meses de edad con posibilidad de iniciarse desde las 6 semanas de vida, considerando la circulación activa de tosferina en el país.

La enfermera Daniela Murillo indicó que la aplicación de la vacuna hexavalente acelular está dirigida a niños y niñas nacidos a partir del 1 de abril de 2025, con peso menor a 1.500 gramos ya sean prematuros o a término que no hayan recibido ninguna dosis de la vacuna pentavalente; hayan iniciado el esquema con hexavalente acelular en cualquier institución o de manera particular y no lo hayan completado o hayan presentado eventos adversos luego de recibir la vacuna pentavalente.

Adicionalmente la vacuna también va dirigida a niños y niñas nacidos entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2025 con peso menor a 1.500 gramos que no cuenten con antecedentes de vacunación con pentavalente ni con hexavalente.

Finalmente, la Secretaría de Salud invitó a padres, madres y cuidadores a acercarse al centro de salud más cercano para acceder de forma gratuita, segura y oportuna a la vacunación de sus hijos e hijas.