En Linares, occidente de Nariño, el Ejército encontró deposito con armas y explosivos

Linares-Nariño

En el desarrollo de operaciones militares, soldados del Batallón de Despliegue Rápido N.° 5, hallaron un depósito ilegal en zona rural del municipio de Linares, municipio ubicado al occidente del departamento DE Nariño.

La acción se presentó mientras las tropas adelantaban tareas ofensivas en zona rural del municipio de Linares; de esta forma, y gracias a labores de inteligencia militar, se ubicó el depósito donde se encontró armamento y también explosivos que incluían Pentonita.

“La Fuerza de Despliegue Rápido Nº 2, en el marco de nuestra operación cordillera, logra la ubicación de un depósito ilegal de artefactos, explosivos y armas. Este material pertenecía presuntamente al Grupo Armado Organizado Comuneros del Sur. En este lugar fueron encontrados dos fusiles calibre 5.56, 27 artefactos explosivos, 25 granadas no convencionales de 81 milímetros y más de 100 kilos de pentonita” expresó el Coronel Carlos Didier Pérez Amorocho, Comandante Fuerza de Despliegue Rápido N. 2 del Ejército Nacional.

#Judicial| En Linares el Ejército halló una caleta con material explosivo, el cual pretendía ser utilizado en acciones bélicas. pic.twitter.com/oNAlqh2bCm — Caracol Pasto (@CaracolPasto) October 13, 2025

La Fuerza pública reportó que gracias al trabajo del equipo EXDE, el material fue destruido de manera controlada bajo los protocolos de seguridad. Con este resultado se afecta de manera significativa la capacidad de esta estructura armada, Comuneros del sur.

El oficial indicó que se continuará adelantando operaciones militares a lo largo y ancho del suroccidente colombiano, con el propósito de mantener el control territorial en la región.