Trabajar para que la biodiversidad de Armenia sea utilizada en beneficio de todos: Alberto Gómez

Alberto Gómez con la medalla Cordón de los Fundadores al lado del monumento del hacha. Foto: Cortesía Alcaldía de Armenia

Armenia

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia hablamos con Alberto Gómez Mejía, fundador y presidente del Jardín Botánico del Quindío que recibió la orden Cordón de Los Fundadores la máxima distinción que entrega la alcaldía de Armenia en el marco de las fiestas Aniversarias por los 136 años de fundación de la ciudad Milagro.

El acto tuvo lugar en la iglesia Espíritu Santo al norte de Armenia donde al recibir esta distinción señaló “en realidad uno puede reconocer que ha hecho cosas, pero no para tantos homenajes como los que me han brindado, total me siento honrado y feliz.

Además, que usted esté como fundador del Jardín Botánico del Quindío que esté en Calarcá, pero se lo reconozcan a Armenia.

¿Eso qué significa?

Porque yo he trabajado por todo el Quindío, y que de todas maneras yo tengo aquí una trayectoria de haber sido alcalde, concejal, diputado, secretario de Hacienda y Planificación de Armenia, alcalde dos veces, por supuesto. O sea, que también tengo mucha trayectoria municipal. Claro, tiene en su corazoncito Armenia. Pero por supuesto, y esto es un homenaje que me hace y me siento feliz.

Alcalde de Armenia, James Padilla, Alberto Gómez, gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis. Foto: Cortesía Alcaldía de Armenia Ampliar

¿Qué lo hace sentirse usted orgulloso de Armenia?

Del Quindío general que me parece que esto es un sitio privilegiado del mundo, ni siquiera de Colombia, del mundo y que por esa misma causa la condición que tenemos que trabajar para que esa biodiversidad tan asombrosa pueda ser utilizada en beneficio de todos, de la gente que está en condiciones de vulnerabilidad, sobre todo.

Que el verde siga prevaleciendo

Claro que sí, y que podamos explotarlo adecuadamente sin destruirlo para que se mejoren las condiciones, la calidad de vida de la gente.