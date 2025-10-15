“El país no se puede entregar a un monopolio”: ministro tras fallas en operación de regasificadora

Tras lo ocurrido con la planta regasificadora de Cartagena el Ministro de Minas, Edwin Palma, aseguró que Ecopetrol no se puede entregar a los monopolios y debe trabajar en nuevos proyectos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo a lo expresado por el titular de la cartera, la situación con SPEC LNG deja grandes lecciones y una de ellas, es que se debe ampliar la oferta de gas en el país, más allá de la empresa que tiene actualmente el dominio de este energético en materia de importación.

Ecopetrol está “apagando unidades” por retrasos en la regasificadora de Cartagena

“Yo creo que la mayor lección es que el país no se puede entregar a un monopolio privado. Ecopetrol como empresa de todos los colombianos, avanza en su proyecto por el Pacífico, el proyecto por Coveñas y ojalá se una con TGI en una alianza pública para sacar adelante Ballenas y así, garantizar más oferta, más competencia y reducción de tarifas tanto de gas como de energía eléctrica”, destacó Palma.

También agregó que mantienen activo el comité de seguimiento del Gobierno Nacional, hasta que la operación del proveedor ubicado en la zona norte de la capital bolivarense, esté completamente normalizada.