Ecopetrol está “apagando unidades” por retrasos en la regasificadora de Cartagena

A pesar de que ya se había anunciado la conclusión del mantenimiento en la regasificadora SPEC LNG ubicada en zona insular de Cartagena, una falla en el sistema eléctrico ha retrasado la reactivación total de la planta, lo que, según el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, tiene estresado los activos de la compañía por la falta del energético.

Para el dirigente empresarial, en este momento se están haciendo esfuerzos importantes para abastecer de electricidad, campos que antes dependían del gas, y que de esa manera no se cause un mayor impacto.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Pensábamos que ayer a las 12 de la noche terminaba de mantenimiento de la infraestructura de SPEC pero aún no termina. Seguimos trabajando desde ecopetrol a marcha forzada estresando nuestros activos, hay que decirlo, de manera que es algo quizás nunca antes visto en la historia de Ecopetrol; sacrificando producción y apagando unidades en nuestras refinerías para no consumir gas”, dijo Roa.

Por ahora, se desconoce en qué momento se estaría superando la contingencia.