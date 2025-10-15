Desmantelaron red que fabricaba y vendía licor adulterado en Cartagena: hay tres capturados

Cartagena

La Policía Nacional en Cartagena, adelantó un operativo en una vivienda que era usada como fábrica clandestina de licor adulterado.

Este operativo fue encabezado por funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la oficina de rentas Departamentales de Bolívar, quienes en un allanamiento realizado a una vivienda en el Barrio Escallon Villa, lograron la incautación de más de 1.665 litros de alcohol etílico, 700 envases de vidrio, 700 tapas, tres grameras, insumos para el procesamiento del licor y más de 6 millones de pesos en efectivo.

Durante el procedimiento, fueron capturados dos hombres y una mujer; se incautó un arma de fuego tipo revólver y tres celulares.

Los capturados fueron identificados como ‘El Mono’, de 57 años, natural de Ocaña (N. De Santander) y quién sería el líder de este grupo delincuencial; ‘El Negro’, de 19 años, natural de Libertador (Venezuela), quien tenía el rol de reenvasador y ‘La Vieja’, de 57 años, natural de San Antero (Córdoba), quien se encargaba de la logística.

Esta fábrica clandestina estaba en la capacidad de producir mensualmente más de 5 mil botellas de licor, con una renta criminal superior a los 250 millones de pesos.

Las investigaciones revelaron que los productos adulterados se distribuían en varios establecimientos de la Zona Insular y diferentes barrios de Cartagena, aprovechando los fines de semana y los eventos masivos previos a las fiestas de la independencia de la ciudad. Con esta operación, se ha logrado desmantelar una organización criminal que ponía en grave riesgo la salud de locales y turistas, especialmente en esta temporada de festividades.

Los capturados y los elementos incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico e imitación, simulación de alimentos, productos o sustancias.