Descuento en matrícula universitaria, pasaporte y más: Beneficios votar Consejos de Juventud 2025

El próximo domingo, 19 de octubre, se llevarán a cabo las elecciones de los Consejos de Municipales y Locales de Juventud en Colombia. Un total de 11.702.436 jóvenes entre los 14 y 28 años están habilitados para votar en más de 6 mil puestos en todo el territorio colombiano.

Según explicó la Registraduría, en todo en el territorio se habilitarán en 19.869 mesas de votación. Para el caso de los menores de 14 y 17 años, que se encuentren en el censo electoral nacional de jóvenes, podrán sufragar en el puesto de votación más cercano.

Los jóvenes con discapacidad física o visual podrán ir acompañados por una persona de confianza.

Beneficios votar Consejos de Juventud 2025

Además de la participación democrática, votar en los Consejos de Juventud trae una serie de incentivos que buscan estimular a los jóvenes a acudir en las urnas. Así las cosas, el certificado electoral es clave para acceder a beneficios educativos hasta el servicio militar.

De acuerdo con el CNE, todos los jóvenes votantes recibirán el certificado electoral cuyos beneficios están consagrados en la Ley 403 de 1997:

Preferido en caso de empate en los exámenes de ingreso a las instituciones de educación superior. Rebaja de 1 mes en la prestación del servicio militar. Preferido en caso de igualdad de puntaje en la lista de elegibles para un empleo de carrera del Estado. Preferido en la adjudicación de becas educativas y de subsidios de vivienda, en caso de igualdad de condiciones. Derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado.

10% de descuento en:

Trámite inicial y expedición de duplicados de la libreta militar.

Duplicados de la cédula de ciudadanía del segundo duplicado en adelante.

del segundo duplicado en adelante. Expedición del pasaporte.

Matrícula en institución oficial de educación superior.

Además de los beneficios económicos, el certificado garantiza media jornada de descanso remunerado, una compensación obligatoria para los empleadores que reconoce el tiempo invertido en la jornada electoral.

Entre los beneficios para los jurados de votación, la entidad indició que consta de un día compensatorio y derecho a 20 horas de servicio social estudiantil obligatorio.

Las sanciones por incumplir la obligación de ser jurado de votación van desde la destitución del cargo, multa de hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Los menores de edad deberán contribuir a socializar el Estatuto de ciudadanía juvenil a la comunidad joven de su territorio durante 40 horas, y el rector de su institución educativa verificará el cumplimiento de esta disposición.

Documento de identidad poder ejercer su derecho al voto: