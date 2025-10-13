¿Por qué son importantes las votaciones a Consejos de Juventud? Registrador responde

Seguimiento a compromisos adquiridos para elecciones a los Consejos de la Juventud en Cartagena

Colombia

El registrador nacional, Hernán Penagos, hizo un llamado a los jóvenes de todo el país para que participen activamente en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, que se realizarán el próximo 19 de octubre.

En entrevista exclusiva para el Personaje de la Semana en Caracol Radio, Penagos explicó que este proceso electoral es una de las herramientas más importantes de participación ciudadana en Colombia, pues busca que los jóvenes entre los 14 y 28 años puedan tener una voz directa en la toma de decisiones que afectan su territorio y sus oportunidades de desarrollo.

“El Estatuto juvenil se está modificando para eso, para darle más herramientas a los Consejos Municipales y Locales de Juventud, para hacer mucho más exigente la obligación de los consejos municipales de darle participación y de recibir las propuestas y volverla realidad en sus planes de desarrollo. Es decir, estamos trabajando muy fuerte para que esos consejos municipales se conviertan en estamentos que cada vez tengan más capacidad de decisión frente a la política pública de jóvenes en Colombia.”, afirmó el registrador.

Un espacio de participación que debe fortalecerse

Según el registrador, los Consejos Municipales y Locales de Juventud se crearon como instancias de participación y veeduría para que las nuevas generaciones dialoguen con las administraciones locales sobre temas como educación, empleo, salud mental, medio ambiente, cultura y derechos humanos.

Sin embargo, reconoció que todavía falta mayor conocimiento y apropiación de este mecanismo.

“Lo importante aquí es que los jóvenes entiendan que se trata de una corporación de los jóvenes, para los jóvenes, son ellos los primeros llamados a participar de manera masiva, porque si no lo hacen, pues son corporaciones que se van deslegitimando, que van perdiendo su espacio en la coyuntura nacional”, afirmó.

El registrador recordó además que los alcaldes tienen la obligación legal de reconocer a los consejos y garantizar su participación en la construcción de los planes de desarrollo municipales y departamentales.

Detalles de la jornada electoral de los consejos de juventudes

La Registraduría informó que para el 19 de octubre se habilitarán más de 6.300 puestos de votación y cerca de 20 mil mesas en todo el país.

Podrán votar los jóvenes entre 14 y 28 años, de la siguiente manera:

Los menores de edad (14 a 17 años) podrán acercarse con su tarjeta de identidad, sin necesidad de inscripción previa, al puesto más cercano a su lugar de residencia. Los mayores de 18 años deberán hacerlo en el lugar donde tienen registrada su cédula de ciudadanía.

En total, hay más de 45 mil jóvenes inscritos como candidatos, distribuidos en listas de partidos políticos, movimientos independientes y procesos organizativos juveniles.

Penagos destacó que la Registraduría trabaja en un despliegue logístico que garantice transparencia, acceso y acompañamiento institucional durante la jornada, además de campañas pedagógicas para aumentar la participación.

La baja participación en 2021 es un reto para este año

Penagos, afirmó que uno de los grandes desafíos será superar los niveles de abstención registrados en la anterior elección de 2021, cuando apenas el 10 % de los jóvenes habilitados acudió a las urnas.

“Son 11.700.000 jóvenes que pueden participar, es una cifra muy alta, de 51 millones de colombianos, un poco más que hay. ”, advirtió el registrador nacional.

La Registraduría ha adelantado jornadas informativas en colegios, universidades y redes sociales para explicar cómo votar y cuáles son los beneficios de participar en este proceso.

Incentivos y beneficios para los jóvenes consejeros

Además del impacto político y social, la participación en los consejos juveniles trae beneficios legales establecidos por el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Entre ellos:

Descuento en la matrícula de instituciones públicas de educación superior.

Reducción en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio.

Descuento en la expedición del pasaporte y documentos oficiales.

Puntaje adicional en concursos públicos y programas de acceso a becas o créditos educativos.

“Ser consejero o consejera de juventud es una oportunidad de formación en liderazgo, de gestión pública y de incidencia política. Queremos que los jóvenes vean esto no solo como una elección, sino como el inicio de una carrera de participación ciudadana”, agregó Penagos.

El registrador también anunció que la entidad trabaja junto al Gobierno Nacional y el Congreso en una reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil, con el objetivo de fortalecer los consejos, ampliar su capacidad de decisión e incluir mecanismos digitales de participación que faciliten la conexión entre jóvenes rurales y urbanos.