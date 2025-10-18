¿Quiénes son los 20 militares que fueron seleccionados para el curso de ascenso en 2026?

JUSTICIA

La junta asesora de generales y almirantes, encabezada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez , seleccionó a 20 oficiales, entre coroneles y capitanes de Navío,que harán los cursos de ascenso en el 2026, Curso de Altos Estudios Militares (CAEM) y Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL).

El proceso de selección se desarrolló conforme a los lineamientos y procedimientos establecidos por el Comando General de las Fuerzas Militares, considerando la trayectoria, desempeño, liderazgo y perfil profesional.

Los oficiales iniciarán su formación académica en la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, en Bogotá.

Ejército Nacional

El general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional, destacó las cualidades personales, profesionales y militares de los 12 coroneles seleccionados, y aprovechó la ocasión para expresar su agradecimiento a estos oficiales y a sus familias por su compromiso, dedicación y sacrificio durante 30 años al servicio de la patria y la institución.

Coronel Zafra Mejía Manuel Enrique del Arma de Caballería.

Coronel Giraldo Castañeda Juan Gabriel del Arma de Infantería.

Coronel Guerra Rivas Jorge Adrián del Arma de Inteligencia Militar.

Coronel Rodríguez Martínez Carlos Andrés del Arma de Aviación.

Coronel Zarabanda Fuentes Wilson Miguel del Arma de Caballería.

Coronel Hincapie Medina Carlos Arturo del Arma de Fuerzas Especiales.

Coronel Saavedra Hernández Douglas del Arma de Infantería.

Coronel Carmona Cardona Juan Fernando del Arma de Ingenieros.

Coronel Luque Ochoa Carlos Eduardo del Arma de Infantería.

Coronel Cortés Molina Geovanni Andrés del Arma de Infantería.

Coronel Fonseca Bahamón Farid Felipe del Arma de Artillería.

Coronel Solano Vargas José Benedicto del Cuerpo Administrativo.

Armada Nacional

Los capitanes de Navío y coroneles del Cuerpo de Infantería de Marina seleccionados iniciarán su formación académica en la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, en Bogotá D.C., a partir del próximo mes de enero.

Este programa, con una duración aproximada de once meses, culminará con su preparación integral para, una vez aprobados por el Senado de la República, ascender a los grados de Contralmirante y Brigadier General de Infantería de Marina.