Alineación titular oficial de Colombia para semifinales del Mundial Sub-20 ante Argentina

Colombia se cita con la historia buscando el cupo en la final del Mundial Sub-20. La Tricolor dejó en octavos de final a Sudáfrica, luego eliminó a España en cuartos y ahora se medirá ante Argentina con la aspiración de disputar el primer título de la categoría en toda la historia.

Este será el tercer partido entre Colombia y Argentina a nivel de Mundiales Sub-20, con saldo de un triunfo para cada lado. El primero fue en la Copa Mundo de Emiratos Árabes Unidos 2003, cuando la Tricolor se impuso 2-1 en el juego por el tercer lugar.

Luego, en 2005, se volvieron a ver las caras. Esa vez fue en octavos de final y, si bien el marcador fue el mismo 2-1), la victoria se la llevó la Albiceleste, que tenía entre sus figuras a Lionel Messi.

Colombia, sin su goleador para enfrentar a Argentina

Néiser Villarreal no podrá estar en este juego por suspensión y el que ocupe su lugar será Emilio Aristizábal, quien fue titular en el primer partido ante Arabia Saudita. Por su parte, el lateral derecho de Millonarios, Carlos Sarabia, tampoco será de la partida debido a acumulación de amarillas y será reemplazado por Joel Romero, quien juega con naturalidad como volante.

Selección Colombia vs. Argentina en semifinal del Mundial Sub-20: historial de enfrentamientos

La noticia positiva la da el regreso del defensor central Simón García, quien se perdió el juego con España por suspensión y es un bastión en la zona posterior. Su reemplazo fue Julián Bazán, quien hoy aparece en la primera línea de volantes y ocupa el lugar de Jordan Barrera, lesionado contra los ibéricos.

Así sale Colombia para enfrentar a Argentina

4-3-3: Jordan García; Joel Romero, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Julián Bazán, Elkin Rivero, Kener González; Joel Canchimbo, Óscar Perea y Emilio Aristizábal.

El XI titular de Argentina

Argentina no contará con su goleador Maher Carrizo por lesión y tampoco con Álvaro Montoro por acumulación de amarillas.