Autoridades alertan que establecimientos disfrazados de “sindicatos” podrían ser sellados

Colombia

Durante una mesa resolutiva convocada por la Personería de Bogotá, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, advirtió que “el registro de sindicato no habilita a estas organizaciones para funcionar como establecimientos comerciales”, y que las autoridades pueden inspeccionarlos y, en caso de incumplimiento, sellarlos.

Andrés Castro Franco, personero de Bogotá, reveló que existen cerca de 200 establecimientos en 19 localidades que operan bajo la fachada de sindicato. Este listado será entregado a todas las autoridades competentes, incluido el Ministerio de Trabajo, para la vigilancia y control de estos centros de diversión.

Riesgos detectados en los locales

Durante la mesa se señaló que algunos de estos establecimientos presentan situaciones de riesgo:

Entrada de niños, niñas y adolescentes

Casos de trata de personas

Venta de licor y drogas a menores

Presencia de armas cortopunzantes y de fuego

Incumplimiento de horarios y normas de funcionamiento comercial

El personero enfatizó que “existe un respeto absoluto por la figura sindical, por el derecho a la libertad sindical, pero no puede ser utilizada con fines diferentes a los de su naturaleza”.

Coordinación interinstitucional

Funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Secretaría de Gobierno y Seguridad, Policía Metropolitana y Personería de Facatativá participaron en la mesa.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, destacó el papel de la Personería como articulador entre la Nación y el Distrito para coordinar acciones contra la explotación ilegal de la figura de sindicatos. Por su parte, César Restrepo, secretario de Seguridad, señaló la importancia de una estrategia conjunta para frenar el uso indebido de esta figura jurídica.

Se indicó que el funcionamiento irregular de sindicatos no solo afecta a Bogotá, sino que es un fenómeno que crece sin control a nivel nacional.