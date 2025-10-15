A juicio la mujer que transportó el arma con la que asesinaron a Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra Katerine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, por su posible participación en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio, en el occidente de Bogotá.

“La mujer, de 19 años, presuntamente recogió en la localidad de Suba una pistola tipo Glock que había sido modificada para aumentar su letalidad. Posteriormente, se trasladó al barrio Modelia, se reunió con otros señalados implicados en el crimen y, a bordo de un vehículo, le entregó el arma de fuego a Elder José Arteaga, alias Pichi, quien a su vez se la dio al adolescente que finalmente disparó contra la víctima”, señala el ente acusador.

Por estos hechos, alias Gabriela va a juicio por los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y concierto para delinquir, todas las conductas agravadas.

Además, la investigación también apunta a que “desde enero de 2025, se habría vinculado a un grupo delincuencial dedicado a diferentes actividades ilícitas como venta de estupefacientes al menudeo y homicidios selectivos”.

La mujer permanece privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor en Bogotá.