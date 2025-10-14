¡Subió su precio! Cotización oficial del dólar en Colombia para hoy, 14 de octubre, según Banrep

En semanas pasadas, el presidente estadounidense, Donald Trump, había anunciado públicamente que se encontraba en total disposición de ayudar a un país que se encontraba cruzando una crisis económica, asegurando que “harían todo lo que estuviera bajo su poder para apoyarlo”, dicho por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Pues bien, dicho país sería Argentina, quienes se encuentran al borde de un colapso financiero, quienes además de estar sufriendo de una gran inflación que ha debilitado su moneda nacional, se ha enfrentado también a una pérdida de inversión extranjera, como resultado de la inestabilidad política que se ha vivido.

Por estas razones, el mandatario Donald Trump, estableció que los problemas por los que está pasando este país, deben ser solucionados prontamente, pues de no hacerlo, las consecuencias podrían extenderse a otros países. Esto, justificando la inversión que realizaría de manera ‘solidaria’, que sería de un monto alrededor de los $20.000 millones de dólares.

Luego de que críticos y opositores de la administración Trump, aseguraran que esta decisión respondiera más a intereses políticos que un beneficio para el país norteamericano, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que EE.UU. se encontraba en un momento de ‘aguda liquidez’, por lo que se encontraban totalmente preparados para tomar las medidas que fueran necesarias con tal de retomar la estabilidad de los mercados.

Precio del dólar en Colombia HOY 14 de octubre

El precio de la divisa estadounidense, presentó un nuevo incremento, para, en esta ocasión, poder superar la barrera de los $3.900 pesos colombianos por cada dólar.

Según la información presentada por el Banco de la República, el precio del dólar estadounidense, para hoy, 14 de octubre, se estableció en $3.913 pesos colombianos.

Dada su cercanía a los $3.900, según las fluctuaciones que se presenten en el día, podría descender nuevamente esta barrera para el valor de cierre del día. De seguir presentando aumentos, podría establecerse en un valor cercano a los $4.000 pesos colombianos.

Precio del euro en Colombia HOY 14 de octubre

El valor de la moneda de la Unión Europea, tuvo una leve disminución, según la información presentada en la página ‘Investing’, donde se revelan diferentes indicadores de mercado en tiempo real.

Allí, se estableció que esta moneda tuvo una caída en su valor, cercana a los 12,80 euros. Para con esto, establecerse el día de hoy, 14 de octubre, en $4.533 pesos colombianos por cada euro.

Precio del dólar en diferentes ciudades de Colombia

Tenga en cuenta que la información que encontrará a continuación, responde a un promedio de los valores establecidos por diferentes casas de cambio y entidades bancarias, por tanto, es un valor que podría variar según el lugar al que acuda para realizar transacciones en diferentes divisas.

Bogotá D.C. - Te compran: $3,882 | Te venden: $3,936

Medellín - Te compran: $3,781 | Te venden: $3,931

Cali - Te compran: $3,830 | Te venden: $3,982

Cartagena - Te compran: $3,700 | Te venden: $3,950

Cúcuta - Te compran: $3,850 | Te venden: $3,885

Pereira - Te compran: $3,900 | Te venden: $3,950

