62 carromuleros, a un paso de cambiar sus medios de tracción animal por motocarros en Cartagena

Conmovidos y llenos de alegría, 62 carromuleros que hacen parte del proceso de sustitución de vehículos de tracción animal presenciaron el ensamble de sus motocarros en Mamonal.

Visiblemente emocionados, fueron testigos de cómo se arman los vehículos que transformarán sus vidas y que próximamente les serán entregados por el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, como parte del compromiso de cambiar el transporte de tracción animal para carga liviana en la ciudad.

“Desde el año pasado venimos avanzando con este proceso porque no queremos más maltrato animal. Por eso necesitamos conciencia y formación. Este grupo de carromuleros ya recibe la capacitación necesaria para obtener sus licencias y comportarse como actores viales responsables, que cuidan la vida y la seguridad”, señaló José Ricaurte, director del DATT.

Con estos 62 nuevos beneficiarios, ya son 119 los carromuleros que avanzan hacia una nueva etapa, llena de oportunidades y dignidad.

“Siento una alegría enorme al ver que Dios y el alcalde (Dumek Turbay) nos favorecen con este cambio. Fue una lucha constante, pero ahora sí veremos una mejora real en nuestra calidad de vida. Además, nuestros caballos estarán en mejores manos. Se cumplió el sueño de cambiar nuestro estilo de vida”, expresó Yoelis Bolaños, beneficiaria del programa.

Es importante destacar que, desde el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), se brinda formación teórica y práctica a través de escuelas de enseñanza autorizadas. Esta capacitación les permite realizar cursos en normas de tránsito y conducción, para obtener posteriormente sus licencias.