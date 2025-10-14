Últimos días declaración de renta 2025: DIAN anuncia cierre del calendario tributario

La declaración de renta es un mecanismo por el cual el gobierno nacional puede saber cuáles son los ingresos, gastos y propiedades de una persona. Este proceso debe presentarse ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

De acuerdo con el calendario tributario, los plazos se asigna de acuerdo con los últimos dígitos de cédula o NIT. De igual modo, es importante aclarar que declarar renta no significa siempre que una persona deba para un impuesto, pues en muchos casos, la declaración sirve para tener el registro de los movimientos financieros, y si no supera ciertos topes, es posible que no tenga que realizar un pago.

Declaración de renta 2025: últimos días de octubre

Martes 14 de octubre: NIT terminados en 83-84

Miércoles 15 de octubre: NIT terminados en 85-86

Jueves 16 de octubre: NIT terminados en 87-88

Viernes 17 de octubre: NIT terminados en 89-90

Lunes 20 de octubre: NIT terminados en 91 -92

Martes 21 de octubre : NIT terminados en 93 -94

Miércoles 22 de octubre : NIT terminados en 95 -96

Jueves 23 de octubre : NIT terminados en 97 -98

Viernes 24 de octubre : NIT terminados en 99 -00

Qué pasa si no declara renta

En caso de que su fecha de declaración de renta se haya pasado o no declare, debe saber que puede tener sanciones por extemporaneidad y multas que comienzan desde el 5% del impuesto a pagar por cada mes o fracción de retraso.

Incluso, puede que la DIAN inicie procesos de cobro coactivo, embargos o reportes negativos en las centrales de riesgos. Quienes no declaran renta o lo hacen fuera del tiempo establecido pueden tener problemas de administración tributaria como:

Pérdida de beneficios tributarios: las personas que no realicen los pagos pueden perder los beneficios que se dan como la reducción en el pago.

las personas que no realicen los pagos pueden perder los beneficios que se dan como la reducción en el pago. Problemas para obtener certificados de ingresos y retenciones: en este caso la entidad de la DIAN puede rechazar la emisión de los certificados de ingresos y retenciones para contribuyentes que no hayan presentado la declaración de renta.

¿Cómo puedo verificar en la DIAN si debo declarar renta en 2025?