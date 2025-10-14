Titulares de Selección Colombia en última clasificación a ‘semis’ del Mundial Sub-20

¡La Tricolor sigue con la ilusión de llegar a la final del Mundial Sub 20! La Selección Colombia logró clasificar a las semifinales de la Copa del Mundo luego de eliminar en cuartos de final a España (3-2), con triplete de Néiser Villarreal. Ahora se prepara para su próximo reto, vencer a Argentina, selección que sigue invicta en el torneo, pues ha ganado los cinco partidos que ha disputado.

REPASE ACÁ EL PARTIDO ENTRE COLOMBIA VS. ESPAÑA

✅ ¡𝘼 𝙎𝙀𝙈𝙄𝙎 𝙏𝙍𝘼𝙎 𝟮𝟮 𝘼𝙉̃𝙊𝙎, 𝙂𝙍𝘼𝙉𝘿𝙀 𝘾𝙊𝙇𝙊𝙈𝘽𝙄𝘼! 👏👏👏👏👏



𝙀𝙨𝙩𝙖𝙢𝙤𝙨 𝙚𝙣𝙩𝙧𝙚 𝙡𝙤𝙨 𝟰 𝙈𝙀𝙅𝙊𝙍𝙀𝙎 𝙙𝙚𝙡 𝙈𝙐𝙉𝘿𝙊 😁#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/RIolXEy0zi — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 11, 2025

¿Cuánto tiempo pasó para que Colombia clasificará a semifinales del Mundial Sub 20?

La Tricolor volvió a clasificar a las semifinales del Mundial Sub 20 luego de 22 años. La última vez que Colombia llegó a esta instancia fue en el 2003 en Emiratos Árabe, cuando se enfrentó con la Selección de España, pero quedó eliminada luego de que Andrés Iniesta convirtiera el único gol desde el punto de penal. El partido finalizó 1-0 a favor de los españoles.

Le puede interesar: Selección Colombia Sub-20 tendría otra baja sensible para la semifinal contra Argentina

Posteriormente, Colombia terminó en el tercer puesto tras derrotar a Argentina 2-1 gracias a las anotaciones de Erwin Carrillo y Jaime Castrillón.

A continuación los goles del partido

Estos fueron los convocados para el Mundial Sub 20 del 2003

Arqueros: Héctor Landázuri y Miguel Solís.

Defensores: José Julián de la Cuesta, Pablo Pachón, César Fawcett, Javier Arizala y Andrés Felipe González.

Mediocampistas: Abel Aguilar, Hárrison Otálvaro, Yulián Anchico, Jaime Castrillón, Avimiled Rivas, Fredy Guarín, Javier Araujo y Macnelly Torres.

Delanteros: Edixon Perea, Erwin Carrillo, Jaime Ruiz, Óscar Briceño y Víctor Hugo Montaño.

Lea también: Néiser Villarreal le pidió en medio de las lágrimas a César Torres que no lo llevara al Mundial

Esta fue la nómina titular de la Selección Colombia Sub 20 en el 2003

Estos fueron los inicialistas por Reinaldo Rueda para enfrentarse con la Selección España en las semifinales del Mundial Sub 20 que se disputó en Emiratos Árabe.

Héctor Landázuri; Pablo Pachón, Julián de la Cuesta, César Fawcett, Ahí miles Rivas; Abel Aguilar, Yulián Anchico; Jaime Castrillón; Óscar Briceño; Víctor Montaño.

DT: Reinaldo Rueda