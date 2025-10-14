Titulares de Selección Colombia en última clasificación a ‘semis’ del Mundial Sub-20
Macnelly Torres, Fredy Guarín, Abel Aguilar, entre otros, fueron los héroes en Emiratos Árabes, en 2003.
¡La Tricolor sigue con la ilusión de llegar a la final del Mundial Sub 20! La Selección Colombia logró clasificar a las semifinales de la Copa del Mundo luego de eliminar en cuartos de final a España (3-2), con triplete de Néiser Villarreal. Ahora se prepara para su próximo reto, vencer a Argentina, selección que sigue invicta en el torneo, pues ha ganado los cinco partidos que ha disputado.
¿Cuánto tiempo pasó para que Colombia clasificará a semifinales del Mundial Sub 20?
La Tricolor volvió a clasificar a las semifinales del Mundial Sub 20 luego de 22 años. La última vez que Colombia llegó a esta instancia fue en el 2003 en Emiratos Árabe, cuando se enfrentó con la Selección de España, pero quedó eliminada luego de que Andrés Iniesta convirtiera el único gol desde el punto de penal. El partido finalizó 1-0 a favor de los españoles.
Posteriormente, Colombia terminó en el tercer puesto tras derrotar a Argentina 2-1 gracias a las anotaciones de Erwin Carrillo y Jaime Castrillón.
Estos fueron los convocados para el Mundial Sub 20 del 2003
Arqueros: Héctor Landázuri y Miguel Solís.
Defensores: José Julián de la Cuesta, Pablo Pachón, César Fawcett, Javier Arizala y Andrés Felipe González.
Mediocampistas: Abel Aguilar, Hárrison Otálvaro, Yulián Anchico, Jaime Castrillón, Avimiled Rivas, Fredy Guarín, Javier Araujo y Macnelly Torres.
Delanteros: Edixon Perea, Erwin Carrillo, Jaime Ruiz, Óscar Briceño y Víctor Hugo Montaño.
Esta fue la nómina titular de la Selección Colombia Sub 20 en el 2003
Estos fueron los inicialistas por Reinaldo Rueda para enfrentarse con la Selección España en las semifinales del Mundial Sub 20 que se disputó en Emiratos Árabe.
Héctor Landázuri; Pablo Pachón, Julián de la Cuesta, César Fawcett, Ahí miles Rivas; Abel Aguilar, Yulián Anchico; Jaime Castrillón; Óscar Briceño; Víctor Montaño.
DT: Reinaldo Rueda