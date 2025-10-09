Récord histórico: una de cada cinco personas en Estados Unidos ya es latina

Los latinos en Estados Unidos alcanzaron nuevos récords de población y participación laboral. Se estima que la población latina total en el país supera los 68 millones de personas, es decir, una de cada cinco personas en Estados Unidos es latina por primera vez en la historia, casi el 20% de la población total.

Así lo indicó un nuevo estudio de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la Universidad Luterana de California, basado en datos del Censo de Estados Unidos de 2024.

“Una y otra vez, descubrimos que el trabajo duro, la autosuficiencia, el optimismo y la perseverancia son las características que sustentan la fortaleza y la resiliencia de los latinos en Estados Unidos”, afirmó Matthew Fienup, director ejecutivo del Centro de Investigación y Pronóstico Económico de la Universidad Luterana de California, en un comunicado.

La mayoría de los hispanos en el país son de origen mexicano, con casi 39 millones de personas, seguidos por los caribeños, con 12 millones. Los colombianos conforman una minoría dentro de esta población, con alrededor de 2 millones de residentes en Estados Unidos.

Muchos de estos hispanos se ubican principalmente en estados sureños como Florida, Texas, Arizona, California y Nuevo México. Sin embargo, una importante porción está localizada en los estados de Nueva York y Nueva Jersey.

Junto con el crecimiento poblacional, los datos del censo mostraron que la fuerza laboral latina creció un 5,5% durante el último año, alcanzando los 35,1 millones de trabajadores.

El informe también destacó que el PIB latino en Estados Unidos llegó a los 4,1 billones de dólares, lo que lo convierte en la quinta economía más grande del mundo, superando incluso a la India.

“El PIB latino del país también es el de más rápido crecimiento entre las principales economías, creciendo más rápido que el PIB de China desde 2019”, agregó la universidad.

Aunque el número de latinos que obtienen títulos universitarios ha aumentado en las últimas dos décadas, siguen estando mal pagados y subrepresentados en la fuerza laboral en comparación con sus contrapartes no hispanos.

¿Y por qué es relevante?

Los hispanos representaron cerca del 10% del electorado en las elecciones presidenciales de 2024. Su apoyo, especialmente en estados clave como Arizona, fue determinante para definir el resultado de los comicios.

Cerca de la mitad de los votantes hispanos en las elecciones de 2024 se identificaron como demócratas. Aproximadamente 4 de cada 10 eran republicanos y aproximadamente 1 de cada 10, independientes.

Actualmente, el 10% de los miembros del Congreso estadounidense es latino, con seis senadores y 50 representantesen la Cámara Baja.

Y las proyecciones son claras: para 2050, Estados Unidos se convertiría en el país con la mayor población hispanohablante del mundo, superando a México.