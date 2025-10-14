“No vamos a permitir que se burlen”: MinJusticia ante propuesta del Tren de Aragua de entrar a la Paz Total

“El país debe tener la tranquilidad de que no vamos a permitir que, so pretexto de participar en los procesos de paz, los grupos delincuenciales se burlen de la justicia internacional para buscar la impunidad de sus crímenes”: así respondió el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre a la carta que envió el Tren de Aragua pidiendo pista para entrar a la ‘Paz Total’.

A través de sus abogados, Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como ‘Larry Changa’, cofundador de ese grupo criminal, solicitó formalmente la apertura de un proceso exploratorio de paz.

Leer: Cofundador de banda Tren de Aragua pide al presidente Petro iniciar diálogos de paz

Por ello, el titular de la cartera de Justicia advirtió que “El Estado colombiano, con el Ministerio de Justicia y la Consejería de Paz, han tomado medidas de diligencia muy serias para evitar que, so pretexto de la participación en los procesos de paz, miembros de organizaciones delictivas se burlen de las órdenes de extradición".

De hecho, recordó que, durante el gobierno de Gustavo Petro se han expedido más de 450 resoluciones con fines de extradición, por hechos relativos al narcotráfico, 2resoluciones y extradiciones que ya se cumplieron". Y, que, “solo cuatro personas se han beneficiado con la suspensión de la extradición por estar participando como gestores de paz”.