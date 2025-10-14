El código iframe se ha copiado en el portapapeles

No hay evidencias de irregularidades en campaña, fue un chisme: Lozano por archivo de investigación

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación contra la senadora Angélica Lozano por presuntos actos de corrupción vinculados al Metro de Bogotá.

Este proceso inició tras versiones sobre supuestos aportes de empresarios chinos a campañas del partido Alianza Verde. No obstante, las interceptaciones telefónicas y los análisis financieros demostraron que las acusaciones carecían de pruebas y se basaban en conjeturas.

Además, no se hallaron movimientos económicos sospechosos ni vínculos con empresas chinas. La Corte concluyó que las afirmaciones eran simples rumores y decidió no abrir instrucción formal contra la congresista Lozano. La senadora pasó por 6AM, para ampliar la decisión alrededor de esta decisión.

En desarrollo...