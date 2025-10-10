Corte archiva investigación a senadora Angélica Lozano por contrato del Metro de Bogotá

JUSTICIA

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación adelantada contra la senador, Angélica Lozano, luego de una compulsa de copias que hizo la Fiscalía General de la Nación.

Se indagó por una serie intercepciones telefónicas en las que se escuchó el nombre de la senadora como supuesta destinataria de pagos indebidos para la adjudicación del contrato para la construcción del Metro de Bogotá.

Luego de evaluar algunas pruebas y conocer testimonios, la Sala no encontró prueba alguna respecto a que algo así hubiese sucedido.

“Fue una conversación interceptada y editada”

En diálogo con 6AM en abril de 2024, la senadora del Verde, Angélica Lozano señaló que el ciudadano es José Joaquín Silva Ardila, exfuncionario del Ministerio de Transporte, fue quien reveló que conoció una versión de un ciudadano chino sobre el supuesto desvío del dinero del Metro de Bogotá a su campaña.

“No hubo ningún robo en el Metro de Bogotá, que por fin se está construyendo y hoy va en más del 30% de ejecución, ese contrato se firmó en el 2019 por el alcalde Peñalosa. El pobre chino es una víctima como nosotros de un señor que se llama Joaquín Silva que habla carreta y que fue ante la Corte Suprema y ante la Fiscalía a llorar literalmente a pedir perdón, a retractarse y a decir que él habla por teléfono como loquito inventándose vainas sobre políticos”.

De acuerdo con lo manifestado por Lozano, esta conversación fue interceptada y el medio anteriormente citado la publicó edita con partes de transcripciones del audio, lo cual no tiene nada de veracidad.

“El Señor ante la Corte reconoció, pues que es mentira que no conocía a nadie, el pobre ciudadano chino vive en Colombia hace más de 20 años y le compró una oficina de 20 metros cuadrados al señor colombiano que habla mucha carreta”.