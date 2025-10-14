Ministro Eduardo Montealegre denunció al procurador Gregorio Eljach por presunto prevaricato

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre anunció que denunciará al procurador general, Gregorio Eljach, luego de que se le abriera indagación por presunta participación en política de cara a las elecciones del 2026.

La denuncia será por la presunta comisión del delito de prevaricato. Dice Montealegre que Eljach se unió con el precandidato presidencial, Abelardo De La Espriella para “amordazarlo”.

Leer: Procuraduría abre investigación a ministro Eduardo Montealegre por participación en política

“Prevaricato porque hace varios años yo investigué a Gregorio Eljach por un acto de corrupción que cometió en coordinación con el abogado de la mafia, Abelardo de la Espriella. Precisamente, mi entrevista hacía relación a las posibilidades políticas del abogado de la mafia como candidato presidencial. Ahora los dos, el Eljach y el abogado de la mafia, construyen una tenaza para amordazarme, para callarme. Por estas razones formularé denuncia penal por prevaricato contra el señor el Eljach”, dice Montealegre.

La investigación de la Procuraduría Montealegre

La investigación surge a raíz de una queja presentada por el equipo jurídico del precandidato presidencial, Abelardo de la Espriella en cabeza de Germán Calderón España, quien acusa al ministro Montealegre de presunta participación en política a raíz de una entrevista entregada a medios de comunicación.

En la entrevista, Montealegre emite opiniones y valoraciones sobre diversos precandidatos presidenciales y figuras políticas como Daniel Quintero, Iván Cepeda (con quien se identifica), Abelardo de la Espriella (a quien critica fuertemente), Sergio Fajardo, Claudia López, Roy Barreras, Álvaro Uribe y Gustavo Petro.

El ente de control considera que estas declaraciones podrían transgredir las prohibiciones para servidores públicos de intervenir en controversias de tipo político, según lo establecido en el Código General Disciplinario y la directiva 013 del 28 de agosto de 2025.