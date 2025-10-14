“El arma de los asaltantes no originó la muerte del magistrado caldense”: Abogado de las víctimas

Manizales

Según información oficial, el magistrado estaba en esta región del país adelantando unas diligencias relacionadas con el funeral de su padre. Él y un compañero estaban en el restaurante y fueron atacados al parecer por dos hombres con un arma de fuego, sin embargo, después de las audiencias preliminares se han conocido otras hipótesis de los hechos.

El abogado Juan Camilo Puerta confirmó que ya se adelantó la audiencia de legalización de captura de uno de los hombres implicados en el hurto donde murió el magistrado caldense, Puerta comentó que se pudo establecer el hombre capturado será imputado por tentativa de hurto, teniendo en cuenta que el arma que él utilizó no fue con la que se perpetró la muerte del togado.

Según el abogado de una de las víctimas en este hecho podría estar involucrado un hombre de la unidad nacional de protección que al parecer por defensa utilizó un de fuego, sin embargo, esto lo debe corroborar la fiscalía general de La Nación.

“En ese lugar estaba un amigo del doctor Álvaro que lo acompañaba del departamento del Tolima, que creo que si no estoy mal es diputado. Y fue la reacción del escolta que tiene asignado la Unidad Nacional de Protección lo que originaría este fatal hecho, claramente se debe analizar la legitima defensa y otros presupuestos constitucionales”, dijo el abogado

Lo que se sabe además es que el robo se iba a realizar en contra de un amigo del magistrado que al parecer era un diputado del departamento del Tolima.

Extraoficialmente el abogado comentó que tiene fuentes que indicarían que ya se registró otra captura en este caso, recordando que el hurto lo realizaron dos personas una de ellas fue aprehendida el día de los hechos y la otra escapó