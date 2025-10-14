Juez dejó en firme medida de cárcel contra ‘Harol’, implicado en magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Privado de la libertad en la cárcel La Modelo de Bogotá tendrá que permanecer Harold Daniel Barragán Ovalle, alias ‘Harold’, el séptimo capturado por el magnicidio del exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El juzgado 29 de conocimiento de Bogotá rechazó la apelación que interpuso la defensa buscando obtener el beneficio de prisión domiciliaria y dejó en firme la decisión de enviarlo a prisión.

Leer: “Pido una disculpa”: alias ‘Harol’ tras ser enviado a la cárcel por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El papel de ‘Harol’ en el crimen de Miguel Uribe

Este hombre tendría un papel clave en la planificación del crimen. Habría escogido al menor que disparó contra el político y definido el escondite donde posteriormente fue detenido alias ‘El Costeño’, coordinador logístico del ataque perpetrado el pasado 7 de junio en el parque El Golfito, y que desencadenó en el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay el 11 de agosto.

Leer también:ATENCIÓN: 7 años de reclusión a menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay

El ente acusador le imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.