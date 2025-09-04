“Pido una disculpa”: alias ‘Harol’ tras ser enviado a la cárcel por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Luego de que fuera enviado a la cárcel por participar del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, Harold Daniel Barragán Ovalle pidió perdón por sus actuaciones, ante el juzgado 61 de control de garantías de Bogotá.

“De igual manera pido una disculpa por lo causado”

Alias Harol, con más de 10 años de trayectoria criminal, permanecerá privado de la libertad en la cárcel La Modelo. Su defensa apeló la decisión y pidió prisión domiciliaría.

La Fiscalía se opuso y recordó: “Y él esperaba el 7 de junio, a la fecha en la que estaba siendo asesinado el senador Miguel Uribe, que le mandaran $500.000, que dependía de que rompieran la piñata (...) que se produjera el homicidio”.

Y agregó: “se trata de unos delitos de extrema gravedad, se han reunido los presupuestos para que no sea procedente la imposición de una detención domiciliaria. Por lo cual, señor juez de segunda instancia, solicito respetuosamente que se confirme la decisión del juez de primera instancia. Confirme esa medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión en contra del señor Harold Barragan”.

El papel de ‘Harol’ el crimen de Miguel Uribe

Este hombre tendría un papel clave en la planificación del crimen. Habría escogido al menor que disparó contra el político y definido el escondite donde posteriormente fue detenido alias ‘El Costeño’, coordinador logístico del ataque perpetrado el pasado 7 de junio en el parque El Golfito, y que desencadenó en el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay el 11 de agosto.

El ente acusador le imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.